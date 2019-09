Nadalov úder zdvihol zo sedadla aj Tigera Woodsa: Bude lepšie, ak nikdy neuvidí môj golfový švih

Španiel označil golfistu za svoj idol.

3. sep 2019 o 10:39 TASR

NEW YORK. Španielsky tenista Rafael Nadal mal na US Open až dosiaľ pomerne ľahkú prácu, ale v osemfinále dvojhry sa stretol so zdatným súperom, s ktorým stratil prvý set na turnaji.

Dvadsaťdvojku "pavúka" Chorváta Marina Čiliča napokon zdolal 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, pričom publikum uchvátil niekoľkými parádnymi údermi.

Famózny úder v závere

Najväčší aplauz zožal Nadal vo štvrtom sete, za stavu 5:2 a 30:30 dobehol volej od Čiliča s odskokom ďaleko von z dvorca a na prekvapenie všetkých prítomných ho prízemným forhendom poslal povedľa siete do rohu kurtu.

Perfektným kúskom zdvihol divákov zo sedačiek, vrátane svojho kamaráta Tigera Woodsa. Následne premenil mečbal.

"Je ľahké úder popísať, no už ťažšie ho zahrať. Iba som sledoval loptičku, súper zahral dobrý volej, ktorý som ale vystihol, rýchlo som uháňal za loptičkou a v poslednej chvíli som si všimol, že by bol možno malý priestor vedľa siete. Bol to jediný spôsob, kam to umiestniť. Trafil som to dobre, ale na niečo také potrebujete aj kusisko šťastia," okomentoval svoj kúsok druhý najvyššie nasadený hráč.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/fBw63IFYaRk

Skvelý úder ocenil gestom aj hviezdny americký golfista Tiger Woods. Ten celý čas povzbudzoval Nadala z hľadiska a zápas veľmi emotívne prežíval. "Znamená to pre mňa veľmi veľa, že ma podporoval.

Je pre mňa úžasnou inšpiráciou. Netreba ani spomínať, čo všetko počas kariéry dosiahol, ako tvrdo musel bojovať," povedal Nadal na adresu pätnásťnásobného víťaza major turnajov.

"Je pre mňa príkladom, keď ho sledujem na golfových ihriskách, skutočnou inšpiráciou. Som super šťastný, že ma podporuje a že môžem byť s ním často v kontakte. Verím, že jedného dňa si spoločne zahráme golf i tenis," uviedol 18-násobný grandslamový šampión.

Idoly nezvykol mávať

Nadalovi imponuje, ako sa Woods dokázal po zranení chrbta dostať späť na vrchol. V minulom roku vyhral záverečný turnaj sezóny Tour Championship a tento rok v apríli ovládol Masters, čo bol jeho prvý triumf na major turnaji od US Open 2008.

"Je skvelé, že môžem hrať pred jeho zrakom. Vždy som tvrdil, že nemám žiadne idoly, no môžem smelo vyhlásiť, že jeden idol mám v ňom a vždy sa ho snažím nasledovať. Je jedným z najväčších športových velikánov. Chcel by som mu pogratulovať k jednému z najväčších športových comebackov po tom, ako vyhral tento rok Masters," zložil Nadal poklonu Američanovi.

Tridsaťtriročný Španiel priznal, že s golfovou palicou mu to nejde ani zďaleka tak dobre ako s tenisovou raketou. "Bude lepšie, ak Tiger nikdy neuvidí môj golfový švih," vtipkoval.

Nadal sa predstaví medzi najlepšou osmičkou vo Flushing Meadows po deviaty raz v kariére. V New Yorku si zahrá už jubilejné 40. grandslamové štvrťfinále, v ktorom narazí na Argentínčana Diega Schwartzmana.

Papierové predpoklady hovoria v prospech Nadala, keď neprehral ani v jednej z doterajších siedmich vzájomných konfrontácii.

"Diego je výborný tenista. Musím hrať čo najlepšie, aby som mal šancu na postup. Myslím si, že zápasy ako proti Čiličovi mi môžu pomôcť," citovala Nadala agentúra DPA.