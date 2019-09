Slováci nechceli Federera s Wawrinkom, tak vybrali antuku

Slovenských tenistov čaká daviscupový duel proti Švajčiarom.

3. sep 2019 o 15:47 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. V Národnom tenisovom centre v Bratislave sa schádzajú novinári na tlačovú konferenciu, na ktorej má kapitán daviscupového tímu Dominik Hrbatý oznámiť nomináciu na duel I. skupiny euro-africkej zóny proti Švajčiarsku.

Berú si a študujú pripravenú tlačovú správu s menoslovom vybraných hráčov. Jeden telefonát však všetko zmení. Pracovníčka Slovenského tenisového zväzu oznamuje, že na poslednú chvíľu dochádza k zmene a pozbiera už rozdané papiere naspäť. O pár minút je k dispozícii opravená nominácia.

Za hektiku tesne pred tlačovkou mohol kapitán Hrbatý.

"Pred chvíľou mi volal Karol Kučera a informoval ma, že Filip Horanský nebol na poslednom turnaji v optimálnej forme, tak som sa rozhodol pre iného hráča," vysvetľoval pre SME Hrbatý.

Namiesto Horanského je v nominácii Norbert Gombos. Päťčlennú zostavu dopĺňa líder Martin Kližan, Andrej Martin a dvojica deblistov Filip Polášek s Igorom Zelenayom.

Hrať sa bude pod otvorenou strechou

Celý tím čaká viac než týždenná spoločná príprava. "Veľmi ma potešilo, že aj chalani, ktorí nie sú v nominácii, sa sami ozvali, či by sa mohli zapojiť do spoločných tréningov.

Plánujeme aj nejaké akcie na utuženie kolektívu. Možno florbal, možno bowling a možno zase vyskúšame nejakú Escape Room," prezradil Hrbatý.

Antukový dvorec, na ktorom odohrajú daviscupové zápasy, sa ešte len stavia. (zdroj: Viktor Kiššimon)

Daviscupový zápas sa uskutoční v piatok a v sobotu 13. a 14. septembra. Práce na centrálnom dvorci sú v plnom prúde. Špecialisti stavajú antukový dvorec.

Súvisiaci článok Kližan pripustil koniec kariéry: Tenis ma nikdy nenapĺňal Čítajte

"Vybrali sme si pomalú antuku, pretože sme predpokladali, že bude najmenej pasovať do turnajových plánov Rogera Federera a Stana Wawrinku, ktorí stále bojujú na tvrdom povrchu na US Open.

Úprimne hovorím, že by síce bolo pekné a divácky veľmi atraktívne, ak by títo dvaja excelentní tenisti do Bratislavy prišli, ale tým by naše šance na víťazstvo výrazne klesli," vysvetlil Hrbatý.

"Na druhej strane antuka je pre našu jednotku Martina Kližana najobľúbenejší povrch. Darí sa na nej aj Andrejovi Martinovi, ktorý sa v minulých dvoch týždňoch dostal na challengeroch v L´Aquille a v Come do finále," doplnil.

Hrať sa bude pod otvorenou strechou a v piatok sa začne zápasový program až o 17.00 h.

"Preto tak neskoro, lebo dovtedy vytvára slnko na dvorci nepríjemné tiene. V prípade nepriaznivého počasia sa zápas preruší a po dohode kapitánov sa buď počká, alebo strechu zatiahneme a dohráme stretnutie v halových podmienkach," objasnil generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.

Hrbatý ho doplnil: "Otvorenú strechu sme zvolili preto, lebo sa snažíme vytvoriť čo najpomalšie podmienky, ktoré by mali vyhovovať práve nám."

Kližan: Laaksonen je lepší ako ja

Švajčiari oznámili nomináciu už pred niekoľkými dňami. Podľa očakávania v nej chýbajú najväčšie hviezdy Federer s Wawrinkom.

Kapitán Severin Lüthi privedie do Bratislavy tím v zložení: Henri Laaksonen (119. v rebríčku dvojhry/291. vo štvorhre), Sandro Ehrat (289./767.), Marc-Andrea Hüsler (291./139.), Damien Wenger (987./605.) a Jerome Kym (1319./-).

"Poznám z nich iba Laaksonena. Je to veľmi dobrý tenista. Lepší ako ja," stručne zhodnotil súperov Kližan, ktorý na US Open vypadol už v prvom kole.

Po ukončení spolupráce s Hrbatým je stále bez trénera. Jeho prvou voľbou bol kouč Dominiky Cibulkovej Matej Lipták, ale k dohode napokon neprišlo.