Diskotéky mi nechýbajú. Odmalička som bol vytrhávaný z kolektívu, tvrdí Boženík

Chorváti sú rovnakí ľudia ako my, tvrdí najmladší z futbalových reprezentantov.

3. sep 2019 o 16:36 Pavol Spál

Má detskú tvár a nevinný pohľad, veď má stále iba devätnásť. Vlani o takomto čase bol RÓBERT BOŽENÍK ligovým nováčikom v Žiline, ale odvtedy toho zažil neúrekom. S trinástimi gólmi sa stal druhým najlepším strelcom ligy. Vyhlásili ho za objav sezóny. V júni debutoval v seniorskej reprezentácií proti Jordánsku. O niekoľko dní prekvapujúco nastúpil v základnej zostave aj v kvalifikačnom zápase proti Azerbajdžanu. Teraz čakajú Slovákov zápasy proti Chorvátsku (piatok) a Maďarsku (pondelok). Boženík je najmladším hráčom v kádri trénera Pavla Hapala.

Keď ste vlani v lete sledovali Chorvátov na svetovom šampionáte, boli ste ešte hráčom žilinskej rezervy v druhej lige. Odvtedy ste spravili veľký progres a v piatok si môžete zahrať proti vicemajstrom sveta. Premýšľali ste o tom, aký posun sa vám za rok podaril?

Poviem vám pravdu, že si to vôbec neuvedomujem. Žijem pre daný okamih. To mi pomáha krotiť tlak okolo mňa. Z minulosti sa žiť nedá. Pozerám sa dopredu.

Ako veľmi ste sa za ten rok zmenili?

Nerád hodnotím sám seba. O tom by viac mohli hovoriť moji tréneri. Iste sa toho dosť zmenilo. Nielen vo futbalovej kariére, ale aj v živote. Predtým som bol pre obrancov neznámou. Nevedeli, kto som. Teraz už vychádzam zo súbojov s väčšou bolesťou. Viac ma bránia a dohrávajú. Beriem to však pozitívne, pretože otváram priestor pre svojich spoluhráčov. Zatiaľ nám to vychádza (Žilina po siedmich kolách bez prehry vedie ligu – pozn. red.). Takže som šťastný.

Ste stále ešte tínedžer. Vaši rovesníci chodia na diskotéky, festivaly a zabávajú sa. Nezávidíte im?

Život tínedžera mi vôbec nechýba, pretože som sa dal na inú cestu. Potvrdilo sa mi, že to, čo robím, mi dáva zmysel. Nechcem sa vzdať toho, čo futbalu dávam. Chcem dokázať ešte viac, ako som dokázal.

Máte zrejme veľa kamarátov. Nie je ťažké odolávať zábave a sústrediť sa na drinu?

Nemám veľa kamarátov.