Polášek si pochvaľuje spoluprácu s Dodigom, ostane s ním do konca roka

Dvojici nevyšlo US Open podľa predstáv.

3. sep 2019 o 15:22 TASR

BRATISLAVA. Slovensko-chorvátskemu tenisovému tandemu Filip Polášek, Ivan Dodig nevyšiel grandslamový turnaj US Open podľa predstáv.

Úspešná spolupráca wimbledonských semifinalistov však bude pokračovať. Polášek verí, že k titulu z turnaja Masters 1000 v Cincinnati v tejto sezóne pribudne ešte ďalšia trofej.

"Na US Open sme v 1. kole dostali ťažkých súperov a americký pár Jack Sock, Jackson Withrow bol nad naše sily. Prehru sme však hodili za hlavu a ideme ďalej. Do konca roka budeme hrať s Ivanom spolu na všetkých veľkých turnajoch.

Maximálne na jednej 250-ke by sa to mohlo rozdeliť, keby potreboval niekto z nás voľno. Sezóna je výborná, nie je sa na čo sťažovať. Ak by jeden, dva turnaje dopadli podobne ako ten v Cincinnati, bolo by to výborné," povedal pre TASR Polášek.

V stredu začne s prípravou na daviscupový zápas so Švajčiarmi, ktorý je na programe 13.-14. septembra na antuke v AXA aréne bratislavského NTC.

Tridsiaty hráč svetového deblového rebríčka si netrúfa predpovedať, kto nastúpi za Helvétov vo štvorhre, no nečaká jednoduchý zápas.

"Vo švajčiarskom tíme pri absencii Rogera Federera so Stanom Wawrinkom chýbajú zvučné mená, no nominovaní hráči rozhodne nie sú slabí.

Henry Laaksonen sa pohybuje okolo stovky a na viacerých grandslamoch sa ukázal v dobrom svetle, Sandra Ehrata som videl na niektorých turnajoch a hral som proti nemu aj štvorhru, má kvalitný servis. Mladý Marc-Andrea Hüsler nedávno vyhral prvý challenger."