Benčičová: Zranenie mi pomohlo. Vážim si, že môžem hrať tenis

Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi v rozhovore pre SME.

3. sep 2019 o 17:39 Viktor Kiššimon

Radosť Belindy Benčičovej po výhre nad Naomi Osakovou v osemfinále US Open.(Zdroj: SITA/AP)

Prvý raz v tenisovej Open ére sa na US Open stalo, že nasadené jednotky v mužskej i ženskej dvojhre vypadli už pred štvrťfinále. Postarali sa o to Švajčiari. Zranený Novak Djokovič vzdal po prehraných dvoch setoch Stanovi Wawrinkovi a Naomi Osakovú nepustila ďalej BELINDA BENČIČOVÁ. „Najprv som sa musela poriadne poobzerať, lebo atmosféra na mňa dosť doľahla,“ hovorí tenistka so slovenskými koreňmi v rozhovore pre SME.

Po piatich rokoch si opäť zahráte vo štvrťfinále US Open. Ako ste znášali také dlhé čakanie?

Bolo naozaj dlhé. A ťažké. Aj keď som sa za uplynulých päť rokov na grandslamových turnajoch ani raz nedostala medzi najlepších osem hráčok, nemyslím si, že mi chýbajú dobré výsledky. Odohrala som niekoľko vydarených turnajov. Najviac ma teší, že som sa dobre popasovala s návratom po zranení. Nebolo to jednoduché, ale už môžem povedať, že som to zvládla.

Pred piatimi rokmi ste mali sedemnásť. V čom ste dnes iná?

Som výrazne iná. Paradoxne mi veľmi pomohlo obdobie, v ktorom som bola zranená. Začala som si vážiť, že stále môžem hrať tenis a venovať sa činnosti, ktorú mám rada. Víťazstvá neberiem automaticky, cením si každé. Za všetkým je tvrdá drina, ktorá sa mi vypláca.

V osemfinále ste vyradili obhajkyňu titulu Naomi Osakovú 2:0 na sety. V tomto roku ste ju zdolali už tretíkrát. Prečo sa vám proti nej tak darí?