Roglič suverénne ovládol časovku a je novým lídrom Vuelty

Quintana klesol až na štvrté miesto.

3. sep 2019 o 18:26 SITA

Vuelta 2019

10. etapa (Jurancon - Pau, 36,2 km - individuálna časovka)

1. Primož Roglič Slovinsko Jumbo-Visma 47:05 min 2. Patrick Bevin Nový Zéland CCC Team +25 s 3. Rémi Cavagna Francúzsko Deceuninck-Quick Step +27 s 4. Lawson Craddock USA EF Education First +48 s 5. Nelson Oliveira Portugalsko Movistar +1:02 min 6. Pierre Latour Francúzsko AG2R La Mondiale +1:14 min

BRATISLAVA. Novým lídrom 74. ročníka Vuelty je Slovinec Primož Roglič. Cyklista tímu Jumbo-Visma podľa predpokladov triumfoval v utorkovej 10. etape, ktorou bola individuálna časovka z Juranconu do Pau na francúzskom území.

Na technickom profile s dĺžkou 36,2 km a miernym prevýšením Roglič dominoval na oboch medzičasoch a v cieli mal náskok 25 sekúnd pred novozélandským špecialistom v drese CCC Patrickom Bevinom. Tretiu priečku si s odstupom 27 sekúnd vyjazdil Francúz Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick Step).

Doterajší líder pretekov Kolumbijčan Nairo Quintana z tímu Movistar výrazne zaostal. Skúsený šampión Vuelty 2016 prežil čierny deň v červenom drese.

Jeho 6-sekundový náskok v celkovom poradí pred Slovincom sa rozplynul už po úvodných metroch jazdy proti chronometru a v cieli bol o 3:06 min neskôr ako Roglič.

Celkovo Quintana klesol z prvého na štvrté miesto s mankom 3 minúty na Rogliča. Časovka priniesla aj ďalšie výrazné časové posuny medzi favoritmi na celkový triumf.

Druhý je úradujúci majster sveta Španiel Alejandro Valverde, za Rogličom zaostáva o 1:52 min. Tretia priečka patrí Kolumbijčanovi Miguelovi Ángelovi Lópezovi (Astana). Jeho strata z pôvodných 17 sekúnd narástla na 2:11 min.

"Som spokojný so svojím výkonom. Vychádzala mi základná taktika - jazdiť čo najrýchlejšie počas celej časovky. Celkovo mám trojminútový náskok pred Quintanom, ale či to bude stačiť, uvidíme neskôr. Beriem to deň za dňom," uviedol Primož Roglič v prvom televíznom interview.

Vuelta pokračuje v stredu 11. etapou na trase Saint-Palais - Urdax-Dantxarinea (180 km) s klasikárskym profilom.



Poradie po 10. etape