Zápas hanby ide pred súd. V Španielsku budú vypovedať aj známe mená

Korupčný škandál sa rieši po rokoch.

3. sep 2019 o 19:33 TASR

MADRID. Vo Valencii v utorok odštartoval súd v kauze korupčného škandálu v španielskej futbalovej La Lige. Ten súvisí so stretnutím medzi Levante a Zaragozou v poslednom kole najvyššej súťaže v sezóne 2010/2011.

Pred sudcu sa má postaviť viac ako 30 futbalistov, medzi nimi známe mená ako Ander Herrera, Vicente Iborra, Gabi Fernandez, Ivan Obradovič, Felipe Caicedo či Cristhian Stuani. V prípade dokázania viny im hrozí trest až dva roky odňatia slobody a zákaz činnosti vo futbale na šesť rokov.

Medzi obvinenými je aj známy mexický tréner Javier Aguirre. V tom čase kouč Zaragozy však korupciu zo svojej strany dôrazne poprel. Zaragoza v inkriminovanom dueli na trávniku Levante vyhrala 2:1 a vyhla sa zostupu do druhej ligy.

O oba góly sa postaral bývalý kapitán Atletica Madrid Gabi. Podľa informácií niektorých médií mal vtedajší prezident Zaragozy Agapito Iglesias zaplatiť hráčom Levante 965.000 eur, aby prehrali. Podozrivý duel si v španielskych médiách vyslúžil prívlastok "zápas hanby".

Niektorí z hráčov požiadali, aby nemuseli byť k dispozícii na súde počas celého trvania pojednávania.

Očakáva sa, že súd by mohol trvať do konca septembra. Ani v prípade odsúdenia však obžalovaným pravdepodobne nehrozí väzenie, tresty do dvoch rokov sa v prípade prvého previnenia v Španielsku riešia podmienečným odkladom. Informovala o tom agentúra AP.