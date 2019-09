Federer končí vo štvrťfinále US Open, v päťsetovej dráme nestačil na Dimitrova

Švajčiarsky tenista prehral s Bulharom prvýkrát v kariére.

4. sep 2019 o 7:22 TASR, SITA

US Open 2019 - štvrťfinále mužov

Grigor Dimitrov (Bulh.) - Roger Federer (3-Švaj.) 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

NEW YORK. Švajčiarsky tenista Roger Federer sa s grandslamovým turnajom US Open rozlúčil vo štvrťfinále dvojhry. Tretí nasadený hráč prekvapujúco nestačil na Bulhara Grigora Dimitrova, ktorému podľahol v piatich setoch 6:3, 4:6, 6:3, 4:6 a 2:6.

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión si v ôsmom vzájomnom súboji s Dimitrovom zapísal vôbec prvú prehru. Zverenec Radka Štěpánka vyrovnal postupom do semifinále svoje grandslamové maximum, narazí v ňom na piateho nasadeného Rusa Daniila Medvedeva.

Favorizovaný Švajčiar viedol na Arthur Ashe Stadium 2:1 na sety, no Dimitrov bojoval ďalej a postaral sa o päťsetovú drámu. Po troch hodinách a 10 minútach si napokon pripísal cennú výhru.

Dimitrov neprežíval úspešné obdobie

Súvisiaci článok Wawrinka nedokázal nájsť recept na Medvedeva a končí na US Open Čítajte

Dvadsaťosemročný Bulhar, ktorému patrí vo svetovom rebríčku 78. miesto, sa do semifinále na US Open prebojoval prvýkrát v kariére. Stal sa najnižšie rebríčkovo postaveným semifinalistom v New Yorku za posledných 28 rokov. Pred US Open prehral sedem z ôsmich zápasov na hlavnom profiokruhu.

"V prvom sete som bol trochu nervózny a hľadal som svoj herný rytmus. Potreboval som si zvyknúť na najväčší štadión, kde som predtým hodnú chvíľu nehral. Súper dobre podával a to počas celého zápasu. Vravel som si vtedy, že musím vytrvať a zostať v zápase čo najdlhšie.

Vedel som, že fyzicky som na tom veľmi dobre. Po druhom sete som vycítil, že som našiel úderový rytmus. Súper hral dobre, ale na konci už nebol stopercentne v poriadku. Predsa len v päťsetovom zápase sa môže čokoľvek prihodiť," skonštatoval Grigor Dimitrov v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.

Federer skúšal zmeniť hru

Federer pôsobil unaveným dojmom a zrejme mal aj nejaký zdravotný problém. Pred začiatkom piateho setu využil možnosť medicínskeho ošetrenia, ale v zápase pokračoval. Najmä z bekhendovej strany však kopil chyby a celkový počet nevynútených chýb (60-41) vyznel jasne v jeho neprospech.

Rovnako dôležitým faktorom bolo (ne)premieňanie brejkových príležitostí, Švajčiar využil len 4 zo 14. Malou útechou pre bazilejského rodáka je historický fakt, že sa stal najstarším miestnym štvrťfinalistom US Open od roku 1991.

Vtedy bol v osmičke aj štvorke najlepších na US Open Američan Jimmy Connors ako 39-ročný.



"Skúsil som sa uvoľniť, niečo zmeniť, či to nebude lepšie. Ale nebavme sa o mojom tele, toto je Grigorov okamih a nie môj. Je to v poriadku," cituje prvé slová Federera portál ATP Tour.

"Roger hral výborne od základnej čiary. Dobre mixoval údery a dostával ma do problémov s rytmom," pochválil svojho súpera Dimitrov. Víťaz koncoročného výberového turnaja ATP Finals z roku 2017 a bývalá svetová trojka má ako bonus k štvrťfinálovej účasti aj výrazný skok v rebríčku ATP.

V jeho virtuálnej verzii Dimitrovovi patrí už 25. priečka, čo je posun o 53 miest oproti situácii spred turnaja.