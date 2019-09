Serena vyhrala na US Open už sto zápasov, vo štvrťfinále stratila iba gem

V boji o postup do finále sa stretne so Svitolinovou.

4. sep 2019 o 7:38 (aktualizované 4. sep 2019 o 8:23) TASR

US Open 2019 - dvojhra žien - štvrťfinále

Serena Williamsová (8-USA) - Čchiang Wang (18-Čína) 6:1, 6:0

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open.

Vo štvrťfinále v pozícii ôsmej nasadenej hráčky deklasovala osemnástku turnaja Čchiang Wang z Číny 6:1, 6:0 a slávila jubilejný 100. triumf na US Open.

V boji o postup do finále sa stretne s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou, ktorá vyradila Johannu Kontovú z Veľkej Británie.

Serena Williamsová svoju súperku totálne zničila, na výhru potrebovala iba 44 minút. Bývalá svetová jednotka tak stále môže pomýšľať na siedmy triumf v New Yorku a rekordný 24. grandslamový titul.

"Keď nastupujem proti niekomu, kto hrá skvelý tenis, viem sa vzopnúť k maximálnemu výkonu. Tak tomu bolo aj teraz. Rozhodne som nechcela ísť domov. Fyzicky sa cítim výborne, navyše sa bavím hrou," citovala 37-ročnú Američanku agentúra AFP.

Williamsová vyhrala na US Open jubilejný stý zápas, vo Flushing Meadows debutovala v roku 1998. "Keď som tu začínala, nikdy by som si nepomyslela, že by som sa dostala až k stovke. Ani mi neprebehlo hlavou, že by som tu v tomto čase ešte bola. Ale milujem, čo robím," dodala.