Kužmová dosiahla životný úspech, prebojovala sa do semifinále US Open

Dokázala to po boku Sasnovičovej.

4. sep 2019 o 19:15 (aktualizované 4. sep 2019 o 20:26) TASR

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou sa prebojovali už do semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vo štvrťfinále zdolali tretiu nasadenú kanadsko-čínsku dvojicu Gabriela Dabrowská, I-fan 2:6, 6:3, 6:3.

Kužmová dosiahla životný úspech a napodobnila Janette Husárovú s Danielou Hantuchovou, ktoré v ére samostatnosti vo Flushing Meadows tiež postúpili medzi elitné deblové kvarteto. Husárová to v roku 2002 dotiahla v New Yorku až do finále.

Slovensko-bieloruskému tandemu nevyšiel úvod štvrťfinálového zápasu. Kužmová v druhom geme stratila servis a Dabrowska s I-fan si v prvom sete vybudovali rozhodujúci náskok 3:0.

Moška: Fantastický úspech slovenského tenisu

Kanadsko-čínsky pár pôsobil na dvorci zohratejším dojmom, Kužmovú so Sasnovičovou prevýšil na sieti i pri výmenách od základnej čiary. V druhom dejstve sa karta obrátila. Kužmová so Sasnovičovou pridali na agresivite a zlepšili returny.

Od stavu 1:2 získali štyri gemy za sebou a vynútili si tretí set. V ňom síce prišli o vedenie 2:0, no od stavu 2:3 uhrali štyri hry v rade a vybojovali si postup do semifinále, kde ich čaká šiesty nasadený bielorusko-austrálsky pár Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová. Na US Open majú už istú spoločnú prémiu 175.000 dolárov pred zdanením.

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška vysoko vyzdvihol Kužmovej ťaženie na záverečnom grandslame sezóny.

"Je to fantastický úspech slovenského tenisu a Viki Kužmovej, veľmi jej ho prajem. V tomto roku dosahuje v debli vynikajúce výsledky a verím, že sa teraz naštartuje k dobrým výkonom aj vo dvojhre.

So Sasnovičovou si sadli a nie sú bez šance ani v semifinále. Budú to mať ťažké. Bartyová je šikovná, Azarenková zasa húževnatá a obe sú výborné singlistky. V ženskom debli je však možné všetko," povedal pre TASR Moška.

Saša bola veľmi pozitívna, vraví Kužmová

Kužmová po postupe do semifinále v rozhovore pre TASR nešetrila slovami chvály na adresu Sasnovičovej.

"Som veľmi rada, že nám to so Sašou takto spolu ide. Hráme veľmi dobre a dnes sme to skvele vybojovali. Začiatok zápasu nám nevyšiel, bolo to o maličkostiach. Stále sme si však hovorili, že sa to dá zlomiť.

Verili sme, že, keď sa nám podarí získať dôležitú loptičku, môžeme to otočiť. Saša bola veľmi dobre naladená a veľmi pozitívna. Pomohla mi dostať sa z toho, že som za stavu 2:0 v treťom sete stratila servis. Záver zápasu sme zvládli bravúrne," pochvaľovala si slovenská jednotka.

V semifinále so Sasnovičovou sa pokúsia prekvapiť. "Proti páru Azarenková, Bartyová som hrala na Roland Garros po boku Belindy Benčičovej, takže približne viem, čo od nich môžeme očakávať.

Dáme do toho všetko, nemáme čo stratiť. Teším sa z toho, že na mojom obľúbenom grandslame v New Yorku sa mi tak darí. Trochu teraz zrelaxujeme, máme deň na to, aby sme sa dali dokopy a pripravili na semifinálový zápas," dodala odchovankyňa košického tenisu.

Mertiňák pochválil svoju zverenkyňu

Veľkú radosť mal aj Kužmovej tréner Michal Mertiňák, ktorý sledoval zápas priamo na tribúne.

"Dnes to bol boj až do konca zápasu. Viki so Sašou začali trochu ustráchane, predsa len ich súperky sú tretie na svete. Postupom času však zistili, že sa dá s nimi v pohode hrať a sú lepšie na kurte.

Potom to už bolo iba o tom, ako to zvládnu po psychickej stránke. Ani jedna z nich ešte nebola v semifinále grandslamu, je to pre obe niečo nové. Ku koncu zápasu to už bolo z ich strany super. Je to obrovský úspech," uviedol bývalý deblový špecialista.

Kužmovej sa na US Open darilo aj medzi juniorkami. V roku 2015 sa po boku Rusky Aleksandry Pospelovovej tešila zo zisku deblového titulu.

Vo štvorhre získala v tomto roku na okruhu WTA dve cenné trofeje - v Prahe a v Bukurešti. V onlajn vydaní svetového deblového rebríčka figuruje už na 30. priečke - najvyššie v kariére.

US Open 2019 - ženy - štvorhra - štvrťfinále