Bencicová je už v semifinále US Open, vyradila Chorvátku Dokičovú

Bencicovej stačili na postup dva sety.

4. sep 2019 o 20:06 TASR

NEW YORK. Švajčiarska tenistka Belinda Bencicová postúpila ako tretia do semifinále ženskej dvojhry na US Open. Nasadená dvanástka zdolala dvadsaťtrojku Donnu Dokičovú z Chorvátska 7:6 (5), 6:3.

Dvadsaťdvaročná dcéra slovenských rodičov sa predstaví medzi najlepšími štyrmi na grandslamovom turnaji premiérovo v kariére.

Obe stredajšie súperky sa veľmi dobre poznajú, sú tréningové partnerky. Na kurte to bolo vidno, v prvom sete si až do stavu 4:4 nielen držali podanie, ale nepustili protihráčku ani k brejbalu.

Hneď ten prvý v deviatej hre Chorvátka využila, no Švajčiarku to nezlomilo a hneď pri prvej príležitosti tiež prelomila podanie súperky. Set pre seba získala napokon v tajbrejku 7:5.

Aj v druhom sete to bol vyrovnaný súboj. Vekičová nezvládla až siedmy gem, prehrala ho po čistej hre.

"Pred stretnutím som si nepripúšťala, že je to odlišný zápas. Snažila som sa sústrediť na duel a nie na okolnosti okolo neho. Teraz to už cítim inak, bol najdôležitejší v kariére. Nie som najsilnejšia, nebudem nikdy dominovať esami, či víťaznými údermi. No myslím si, že dokážem veľmi dobre čítať hru súperky," povedala na tlačovej konferencii Bencicová.

Švajčiarka v závere dopodávala set na 6:3. Bencicová tak vylepšila skóre zo vzájomných zápasov na 3:1. V semifinále ju čaká úspešnejšia z posledného štvrťfinálového duelu Bianca Andreescuová (15-Kan.) - Elise Mertensová (26-Belg.).

US Open 2019 - ženy - dvojhra - štvrťfinále

Belinda Bencicová (12-Švaj.) - Donna Vekičová (23-Chorv.) 7:6 (5), 6:3