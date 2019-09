Bencicová je už v semifinále US Open, vyradila Chorvátku Vekičovú

O finále zabojuje s mladou Andreescuovou.

4. sep 2019

NEW YORK. Švajčiarska tenistka Belinda Bencicová postúpila ako tretia do semifinále ženskej dvojhry na US Open. Nasadená dvanástka zdolala dvadsaťtrojku Donnu Vekičovú z Chorvátska 7:6 (5), 6:3.

Dvadsaťdvaročná dcéra slovenských rodičov sa predstaví medzi najlepšími štyrmi na grandslamovom turnaji premiérovo v kariére.

Najdôležitejší zápas v kariére

Obe stredajšie súperky sa veľmi dobre poznajú, sú tréningové partnerky. Na kurte to bolo vidno, v prvom sete si až do stavu 4:4 nielen držali podanie, ale nepustili protihráčku ani k brejbalu.

“ Je to šialené. Rok dozadu som bola v kvalifikácii a pamätám si, že som trpela pre zranenie chrbta. Odvtedy som veľa pracovala na svojej kondícii a mentálnej sile. Toto je výsledok všetkej tej práce, ktorú som odviedla. „ Bianca Andreescuová

Hneď ten prvý v deviatej hre Chorvátka využila, no Švajčiarku to nezlomilo a hneď pri prvej príležitosti tiež prelomila podanie súperky. Set pre seba získala napokon v tajbrejku 7:5.

Aj v druhom sete to bol vyrovnaný súboj. Vekičová nezvládla až siedmy gem, prehrala ho po čistej hre.

"Pred stretnutím som si nepripúšťala, že je to odlišný zápas. Snažila som sa sústrediť na duel a nie na okolnosti okolo neho. Teraz to už cítim inak, bol najdôležitejší v kariére. Nie som najsilnejšia, nebudem nikdy dominovať esami, či víťaznými údermi. No myslím si, že dokážem veľmi dobre čítať hru súperky," povedala na tlačovej konferencii Bencicová.

Švajčiarka v závere dopodávala set na 6:3. Bencicová tak vylepšila skóre zo vzájomných zápasov na 3:1.

V semifinále ju čaká úspešnejšia z posledného štvrťfinálového duelu Bianca Andreescuová. Pätnásta nasadená Kanaďanka si v ňom poradila s 26. pavúka Elise Mertensovou z Belgicka v troch setoch 3:6, 6:2 a 6:3.

Andreescuová napodobnila Wozniacku

Len devätnásťročná Andreescuová sa tak stala prvou tínedžerkou za posledné desaťročie, ktorá sa prebojovala až do semifinále na záverečnom Grand Slame roka. Naposledy sa to podarilo Caroline Wozniackej v roku 2009.

Štvrťfinálový duel sa pritom zo začiatku nevyvíjal v jej prospech. Vo štvrtom geme úvodného setu stratila svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 3:1. Následne brejk potvrdila a potom už dopodávala do víťazného konca, pričom premenila hneď prvý setbal.

V druhom sete však už dominovala mladá Kanaďanka, ktorá zobrala súperke trikrát servis, pričom svoj stratila len raz a set vyhrala 6:2. V rozhodujúcom bol stav dlho vyrovnaný a obe súperky si držali svoje podanie.

Vo ôsmom geme za stavu 4:3 pre Andreescuovú však Belgičanka o svoje prišla a jej súperka v následnej hre premenila hneď prvý mečbal. Andreescuová predviedla v zápase až 40 víťazných úderov, pričom jej súperka len 22.

"Nedokážem nič povedať, potrebujem, aby ma teraz niekto poštípal. Je to naozaj skutočnosť?" pýtala sa ihneď po zápase mladá víťazka, ktorá nemohla uveriť, čo práve dokázala. "Je to šialené. Rok dozadu som bola v kvalifikácii a pamätám si, že som trpela pre zranenie chrbta. Odvtedy som veľa pracovala na svojej kondícii a mentálnej sile. Toto je výsledok všetkej tej práce, ktorú som odviedla," dodala.

US Open 2019 - ženy - dvojhra - štvrťfinále

Belinda Bencicová (12-Švaj.) - Donna Vekičová (23-Chorv.) 7:6 (5), 6:3

Bianca Andreescuová (15-Kan.) - Elise Mertensová (25-Belg.) 3:6, 6:2, 6:3