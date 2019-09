Taliansky sen pokračuje. Berrettini po dráme s Monfilsom postúpil do semifinále

Zápas dospel až do tajbrejku piateho setu.

5. sep 2019 o 6:49 (aktualizované 5. sep 2019 o 7:26) TASR a SITA

NEW YORK. Taliansky Tenista Matteo Berrettini prekvapujúco postúpil do semifinále US Open. Dvadsiatyštvrtý nasadený hráč vyradil Francúza Gaela Monfilsa nasadeného ako číslo trinásť v päťsetovej bitke 3:6, 6:3, 6:2, 3:6 a 7:6 (5).

V semifinále ho čaká druhý nasadený Španiel Rafael Nadal, ktorý zdolal Diega Schwartzmana z Argentíny v troch setoch 6:4, 7:5 a 6:2.

Bitka v piatich setoch

Dvadsaťtriročný Berrettini odštartoval svoje historicky prvé grandslamové štvrťfinále zle. V prvom sete vyprodukoval 14 nevynútených chýb, z toho bolo 10 po forehandovom údere. V šiestej hre stratil podanie a prehral set 3:6.

Druhý set sa mohol niesť v podobnom duchu, keď Talian stratil podanie už v prvom geme. Lenže potom 33-ročný Francúz začal pôsobiť unavene. Začal produkovať dvojchyby, nechal súpera vyrovnať na 2:2 a stratil rozhodujúce podanie na 3:5.

Berrettini zacítil svoju šancu a v treťom sete dominoval. Hlavne vďaka tomu, že mal stopercentnú úspešnosť po prvom podaní. Z miery ho nevyviedla ani prestávka, keď museli nad centrálnym dvorcom zavrieť strechu a set získal v pomere 6:2.

Lenže potom Monfils ukázal svoje skúsenosti a prečo hrá už deviate grandslamové štvrťfinále. Prelomil súperove podanie na 3:1 a dopodával set na 6:3. V rozhodujúcom dejstve Monfils dokázal urobiť rebrejk, no potom čistou hrou stratil svoj servis na 2:4.

Francúz sa ešte raz vzoprel osudu, keď Berrettini za stavu 5:4 a 40:30 urobil dvojchybu a nevyužil prvý mečbal. Zápas napokon dospel až do tajbrejku piateho setu, Talian v ňom triumfoval 7:5.

Nadal mal aj slabšie momenty

"Skvelý servis, výborný forhend, veľké sebavedomie. Hráč, ktorý sa výrazne zlepšuje každý týždeň. Bude to ďalšia veľká výzva," povedal Nadal na adresu najbližšieho súpera Berrettiniho.

Trojnásobný turnajový víťaz (2010, 2013, 2017) si v oboch úvodných setoch poriadne skomplikoval situáciu, keď viedol 4:0 v prvom a 5:1 v druhom, no dvadsiatemu nasadenému Argentínčanovi dovolil v oboch prípadoch vyrovnať.

Koncovky setov však zvládol a vyhral ich 6:4 a 7:5. V treťom už svojmu súperovi nedovolil žiadne prekvapenie, za stavu 3:2 mu v šiestom geme zobral prvýkrát podanie, zopakoval to aj vo ôsmej hre a set vyhral 6:2.

"V úvodných setoch som spravil zopár chýb, ale som veľmi šťastný, že som sa dokázal vyrovnať s náročnou situáciou. Hrať v semifinále je pre mňa veľmi dôležité," povedal Nadal, ktorý potreboval v treťom sete ošetrenie ľavej ruky.

"Po fyzickej stránke som na tom dobre. Dnes to bol ťažký deň a bolo veľmi vlhko," dodal.

US Open 2019 - muži - dvojhra - štvrťfinále:

Matteo Berrettini (24-Tal.) - Gael Monfils (13-Fr.) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5)

Rafael Nadal (2-Šp.) - Diego Schwartzman (20-Arg.) 6:4, 7:5, 6:2

Dvojice v semifinále:-

Daniil Medvedev (Rus.-5) - Grigor Dimitrov (Bul.)

Matteo Berrettini (Tal.-24) - Rafael Nadal (Šp.-2)