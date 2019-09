Kužmová vyzdvihla Sasnovičovú: Zabrala a bola neskutočne pozitívna

Slovenka po postupe poskočí v rebríčku WTA z 52. až na 30. miesto.

5. sep 2019

BRATISLAVA. Čo jej nevychádza podľa predstáv vo dvojhre, to úspešne dobieha vo štvorhre. Turnajové triumfy na turnajoch WTA v Prahe a Bukurešti a aktuálne postup do semifinále na US Open v New Yorku.

Slovenskú tenistku Viktóriu Kužmovú a Bielorusku Alexandru Sasnovičovú nezastavili ani nasadené trojky Kanaďanka Gabriela Dabrowská a Číňanka Sü Ji-fan. Vo štvrťfinále nad nimi zvíťazili v trojsetovej bitke 2:6, 6:3, 6:3.

Nemajú čo stratiť

"Do každého zápasu sme išli s tým, že nemáme čo stratiť a ani tento nebol výnimka. Dôležité boli momenty v strede druhého a na konci tretieho setu, keď Saša zahrala skvelé údery a pomohlo to aj mne.

Moja partnerka bola neskutočne pozitívna, jednoducho zabrala. Určite jej vďačím za to, že som sa dostala z nepríjemnej situácie, keď som si neudržala servis na 3:0 v treťom sete." uviedla Viktória Kužmová na zvukovom zázname pre agentúru STARS for STARS.

Dvadsaťjedenročná košická rodáčka si počas víťaznej púte deblovým turnajom v New Yorku spomenula na svoj celkový triumf v juniorskej súťaži vo štvorhre spred štyroch rokov.

Vtedy sa ako 17-ročná tešila z prvého veľkého triumfu v kariére po boku Rusky Alexandry Pospelovovej.

"Akurát včera sme si písali. Trénovala som v hale na kurte, kde sa vtedy hralo finále, keďže pršalo. Poslala som jej fotku z toho kurtu, či si na to pamätá. Dlho sme sa nevideli, ale verím, že sa ešte niekedy stretneme a porozprávame sa," spomenula si Kužmová.

V semifinále ich čakajú skvelé singlistky

Mladá Slovenka bola doteraz na turnaji tzv. veľkej štvorky vo štvorhre najďalej v 2. kole. Teraz si zahrá o postup do finále, čo ju vynieslo z 52. až na 30. miesto vo virtuálnej verzii deblového rebríčku WTA. Kužmová priznáva, že s 25-ročnou rodáčkou z Minska Sasnovičovou si veľmi dobre rozumejú.

"Sadli sme si jedna s druhou. Obe hráme agresívne od základnej čiary, dobre servujeme a aj na volejoch je to solídne. Máme za sebou veľa deblových tréningov, čo nám určite veľmi pomohlo," priznala Kužmová.

Zverenkyňa Michala Mertiňáka postupom do semifinále zopakovala úspech svojho krajana Filipa Poláška z predchádzajúceho grandslamového podujatia na tráve vo Wimbledone, kde ho dosiahol po boku Chorváta Ivana Dodiga. Môže však dosiahnuť ešte viac.

V semifinále sa spolu so Sasnovičovou postavia proti turnajovým osmičkám a zároveň skvelým singlistkám Bieloruske Viktorii Azarenkovej a Austrálčanke Ashleigh Bartyovej.

"Hrala som proti týmto súperkám spolu s Belindou Bencicovou na Roland Garros /prehra 6:4, 6:7 (6), 1:6 - pozn. SITA/. Znova platí, že absolútne nemáme čo stratiť. Dáme do toho všetko a uvidíme, ako to vyjde," doplnila Kužmová.