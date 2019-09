Hudec vyzliekol Šimonoviča. V Košiciach sa mu vyhrážali, že ho zabijú

Slovan a Košice? Veľké emócie, bitky i provokácie.

11. sep 2019 o 18:00 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. V slovenskej hokejovej lige niet väčšieho zápasu. Je to súboj západu proti východu. Slovan Bratislava verzus Košice.

Za dlhé roky sa medzi oboma tímami odohralo mnoho emotívnych zápasov. Nechýbali v nich neuznané góly, bitky i slovné prestrelky.

Práve súboj dvoch veľkých rivalov odštartuje vo štvrtok novú sezónu Tipsport ligy. Košice a Slovan na seba narazia v súťažnom zápase po vyše siedmich rokoch, keďže bratislavský klub pôsobil v KHL.

Prinášame päť najpamätnejších momentov zo zápasov medzi Slovanom a Košicami.

1. Krvavé finále

Slovan s trénerom Ernestom Bokrošom vyhral základnú časť ročníka 1997/1998 pred Košicami a cestou do finále neprehral v sériách so Spišskou Novou Vsou a Trenčínom ani jeden zápas.

Finále však bolo poriadne divoké.

Sériu poznačil hrubý faul útočníka Slovana Karola Rusznyáka, ktorý v Košiciach hokejkou surovo zasiahol tvár tamojšej legendy Igora Libu a zakrvavil finále.

„Rusznyáka som predtým nepoznal. Bolo to na ľade v súboji. Bolo to našponované. Nechcel by som to už ďalej rozmazávať,“ reagoval Liba o pár rokov neskôr pre RTVS.

Košický útočník mohol dlhší čas prijímať len tekutú stravu a disciplinárna komisia udelila Rusznyákovi zákaz činnosti na tri mesiace.

Neskôr mu posledných deväť zápasov odpustili a na ďalšie tri mesiace dostal podmienečný trest.

„Naštartovalo to hráčov i fanúšikov. A potom z toho vyplynulo aj nešportové povzbudzovanie,“ hovoril útočník Košíc René Pucher.

2. Zlatý gól Kapuša

Napätá atmosféra vrcholila v rozhodujúcom piatom zápase v Bratislave (do roku 2002 sa hrali série na tri víťazstvá).