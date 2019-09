Presvedčil aj legendárneho Jágra. Réway si v Kladne vybojoval zmluvu

V Česku chce reštartovať svoju kariéru.

5. sep 2019 o 17:17 TASR

KLADNO. Slovenský hokejista Martin Réway uspel na skúške v českom extraligovom Kladne a podpísal zmluvu na sezónu 2019/2020.

Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Réway prišiel do Kladna v snahe vybojovať si zmluvu a v klube legendárneho Jaromíra Jágra reštartovať kariéru. V lete sa hovorilo aj o Réwayovom návrate do Sparty Praha, 24-ročný útočník napokon zamieril do Kladna.

Réway odohral za Spartu v rokoch 2014 - 2015 jeden a pol sezóny. Aj ročník 2015/2016 začal v pražskom klube a hoci patril k najproduktívnejším hráčom, zamieril do švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron.

Aj v jeho drese patril k najproduktívnejším a sezónu zakončil účasťou na majstrovstvách sveta v Rusku. Potom však jeho nádejnú kariéru pribrzdilo ochorenie srdca, pre ktoré vynechal celú sezónu 2016/2017.

V nasledujúcom ročníku sa pokúsil presadiť sa v AHL, nevyšiel mu však ani následný angažmán v Slovane Bratislava. O reštart sa pokúsil v lete 2018 v Hradci Králové, ale v tíme českého extraligistu si nevybojoval zmluvu.

V ročníku 2018/2019 sa na dva zápasy objavil v druholigovom Dolnom Kubíne a dohral ho desiatimi zápasmi v druhej najvyššej súťaži vo Švédsku.

Do Kladna zamieril aj český útočník Jakub Valský, ktorý odohral časť sezóny 2016/2017 v Slovane Bratislava.