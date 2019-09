Za ním skončili traja Španieli. Dvanástu etapu na Vuelte vyhral skúsený Gilbert

Celkovým lídrom je naďalej Roglič.

5. sep 2019 o 18:04 SITA, TASR

Vuelta a Espaňa 2019

12. etapa (Circuito de Navarra - Bilbao), 171,4 kilometra:

1. Philippe Gilbert Belgicko Deceuninck - Quick Step 3:48:18 h 2. Alex Aranburu Španielsko Caja Rural - Seguros RGA + 3 s 3. Fernando Barceló Španielsko Euskadi Basque Country + 3 s 4. José Joaquín Rojas Španielsko Movistar + 22 s 5. Nikias Arndt Nemecko Sunweb + 26 s 6. Tosh van der Sande Belgicko Lotto Soudal + 29 s

BILBAO. Víťazom štvrtkovej 12. etapy na 74. ročníku cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa sa stal Philippe Gilbert.

Belgičan v službách tímu Deceuninck - Quick Step na trati dlhej 171,4 kilometra, ktorá viedla z Circuito de Navarra do Bilbaa, triumfoval s trojsekundovým náskokom pred domácim duom Alex Aranburu a Fernando Barceló.

"Je to niečo výnimočné, že som vyhral tu, v Baskicku. Bola to ťažká etapa, využil som šancu, ktorá sa mi naskytla. Musel som tuho bojovať, aby som sa dostal do úniku. Snažil som sa pretekať chytro, veľmi mi pomohol Tim Declercq, zaslúži si toto víťazstvo rovnako ako ja," povedal pre Eurosport 37-ročný Gilbert.

V celkovej klasifikácii si červený dres lídra podujatia uhájil Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma. Druhý Alejandro Valverde naňho stráca 1:52 minúty, tretí Kolumbijčan Miguel Ángel López z Astany má manko vyše dve minúty.

Priebežné celkové poradie