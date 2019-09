Slováci utŕžili debakel. Je to veľká facka, ľutoval Hamšík po prehre s Chorvátskom

Chorváti vyškolili slovenskú obranu.

6. sep 2019 o 22:53 Pavol Spál

TRNAVA. Toľko ľudí v Trnave možno nikdy nebolo. Okrem veľkého futbalového zápasu sa konal v meste aj jarmok.

Pred zápasom bolo v okolí arény Antona Malatinského tak plno, že sa ľudia museli predierať. Tisícky Chorvátov sa miešali s našincami. Často sa spolu zabávali a fotili.

Atmosféra pripomínala, akoby sa hral v Trnave veľký turnaj.

Na konci oslavovali Chorváti. V hľadisku i na ihrisku. Dominovali. Futbalisti Slovenska v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá Európy prehrali doma s Chorvátskom po jednoznačnom priebehu 0:4.

Dve brvná, jedna žrď

Viacerí slovenskí futbalisti pôsobili, akoby neboli vo svojej koži, mnohí zahrali pod svoje možnosti.

Vicemajstri sveta sa museli vyrovnať s absenciou viacerých kľúčových hráčov, ale aj tak potvrdili rolu favorita. Slovákov vyškolili.

Tréner národného tímu Pavel Hapal zostavil obranu z hráčov, ktorých ešte nedávno viedol v reprezentácii do 21 rokov.

Nastúpili v nej David Hancko (21 rokov), Denis Vavro (23), Milan Škriniar (24) a Martin Valjent (23).

Posledný menovaný zažil reprezentačný debut v súťažnom zápase. Stopér španielskej Mallorcy nahradil na kraji obrany Petra Pekaríka, dlhoročnú oporu na tomto poste.

Chorváti boli v úvode aktívnejší v držaní lopty, dvakrát nastrelili brvno a raz žrď. A to nebolo všetko. Ďalšie obrovské šance zahodili Domagoj Vida a Bruno Petkovič, ktorý sa poľahky prekľučkoval obranou.

Brankár Martin Dúbravka však predviedol famózny zákrok.

Hamšík: Dostali sme facku

Slováci mali aj šťastie. Už po prvom polčase mohli pokojne prehrávať 0:3 i vyšším rozdielom. Kazili ľahké prihrávky, so súperom nestíhali.

A tesne pred prestávkou napokon aj inkasovali. Nikola Vlašič využil nedôrazné bránenie domáceho tímu a strelou spoza šestnástky prekonal Martina Dúbravku.

Chorváti pridal druhý gól ihneď na začiatku druhého polčasu po necelej minúte hry, keď si strelu Ivana Perišiča nešťastne zrazil do bránky Milan Škriniar.

Tretí gól strelil Petkovič, ktorý zosmiešnil oboch slovenských stopérov. Najprv Vavra, a potom i Škriniara.

Prekľučkoval sa cez nich ako cez kužele na tréningu.

A to stále nebolo všetko. V závere skončila za Dúbravkom aj hlavička obrancu Liverpoolu Dejana Lovrena.

„ Je to naša chyba, podali sme slabý výkon a prejavilo sa to na výsledku. Mohlo to dopadnúť ešte horšie. Chorváti nám ukázali, ako sa hrá futbal. Dostali sme veľkú facku. V Maďarsku musíme ukázať viac,“ reagoval kapitán reprezentácie Marek Hamšík.

Slováci majú za sebou polovicu kvalifikácie. Zo štyroch zápasov dva prehrali a dva vyhrali. Postup na šampionát si prehrou s Chorvátmi skomplikovali.

Ďalší zápas odohrá Slovensko už v pondelok, keď nastúpi na pôde Maďarska.