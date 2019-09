Grandslam popri dieťati? Williamsová sa môže stať štvrtou matkou s titulom

Američanka má šancu vyrovnať rekord Courtovej.

6. sep 2019 o 8:44 TASR

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa môže stať štvrtou mamou v Open ére s grandslamovým titulom.

Ak v sobotňajšom finále dvojhry na US Open zdolá 19-ročnú Kanaďanku Biancu Andrescuovú, pripojí sa k Austrálčankam Margaret Courtovej s Evonne Goolagongovou a k Belgičanke Kim Clijstersovej.

"Myslím si, že je skvelé vrátiť sa do tenisového kolotoča v úlohe mamy. Mojej dcérke Alexis Olympii sa snažím venovať čo najviac a usilujem sa pre ňu vymyslieť rôzne aktivity.

Nechcem, aby na mňa zabudla. Som tenistka, no v prvom rade som matka so všetkým, čo k tomu patrí. Materstvo pre mňa veľa znamená. Po tréningu vždy trielim domov, aby som bola s malou.

Keď som na grandslame, je to predsa len iné, nemôžeme byť spolu tak často," uviedla Američanka pre akreditované médiá po semifinálovom triumfe 6:3, 6:1 nad Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.

V roku 1999 získala Serena Williamsová v New Yorku prvú grandslamovú trofej. Teraz má šancu vybojovať 24. singlový titul z podujatí veľkej štvorky a vyrovnať absolútny rekord Courtovej.

"Keď som mala 17, vôbec som nepomyslela na to, že vo veku 37 rokov ešte budem hrať tenis. Považovala by som to za zlý vtip. Myslela som si, že ako 28-ročná či 29-ročná pôjdem do tenisového dôchodku. Je super, že dokážem stále držať krok s najlepšími," dodala bývalá svetová jednotka, ktorá proti Svitolinovej dosiahla 101. víťazstvo na US Open a vyrovnala zápis krajanky Chris Evertovej.

Obe majú na konte šesť singlových titulov zo záverečnom grandslame sezóny, mladšia zo sestier Williamsových sa môže po sobotňajšom finálovom dueli osamostatniť na čele historických tabuliek.