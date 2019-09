Stále čaká na zisk Stanleyho pohára. Už 40-ročný Thornton pokračuje v kariére

Dohodol sa s vedením San Jose.

6. sep 2019 o 20:42 TASR

SAN JOSE. Kanadský hokejový útočník Joe Thornton sa dohodol s vedením San Jose Sharks na pokračovaní spolupráce a podpísal ročnú zmluvu na sezónu 2019/2020.

Pre 40-ročného centra to bude už 22. sezóna v NHL. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Thornton by v drese Sharks rád získal Stanleyho pohár, na ktorý doteraz nedosiahol. Aj vedenie klubu verí, že jeho schopnosti pomôžu tímu na ceste za prvenstvom.

"Je ťažké slovami opísať vplyv, aký má Joe na náš klub, mužstvo a jeho hráčov. Trvá to už od roku 2005, keď k nám prišiel. Je to výnimočný hráč, ktorý sa určite dostane do Siene slávy NHL. Má zriedkavú schopnosť robiť zo svojich spoluhráčov lepších hokejistov. Som nadšený z toho, že ho opäť uvidím so žralokom na hrudi," uviedol generálny manažér klubu Doug Wilson.

Thorntona draftoval v roku 1997 Boston Bruins, v ktorého drese pôsobil do sezóny 2005/2006. Počas nej ho vymenili do San Jose.

Hoci Sharks viackrát patrili k favoritom NHL, na premiérový zisk Stanleyho pohára stále čakajú. Najbližšie k nemu boli v roku 2016, vo finálovej sérii však podľahli Pittsburghu.

Thornton doteraz odohral v NHL celkovo 1745 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 444 gólov a 1167 asistencií. V historickom poradí mu patrí 14. miesto v počte odohraných zápasov, 8. v počte asistencií a 14. v kanadskom bodovaní.