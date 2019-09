Kužmová si vzala z New Yorku odznak a pekné spomienky

Slovenská tenistka si premiérovo zahrala na grandslamovom turnaji druhý týždeň.

6. sep 2019 o 23:40 Matej Grošek, New York

NEW YORK. Obľúbený turnaj, pekný výsledok. Slovenská tenistka Viktória Kužmová hodnotila posledný grandslamový turnaj sezóny pozitívne.

S Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou sa prebojovali až do semifinále štvorhry, kde prehrali s ôsmou nasadenou bielorusko-austrálskou dvojicou Viktoria Azarenková, Ashleigh Bartyová hladko 0:6, 1:6.

"Odohrali sme predtým ťažké zápasy, zvládli sme ich skvelo, ale teraz boli súperky oveľa lepšie," vrátila sa 21-ročná košická rodáčka k semifinále.

"Práve tento grandslam mám najradšej - pre atmosféru, ale páči sa mi aj mesto. Na New York mám ďalšie skvelé spomienky. Predtým som tu vyhrala v juniorke debla a v dvojhre som bola vo finále," dodala Kužmová.

Odznak čakal v šatni

Prvýkrát v kariére si zahrala na grandslamovom turnaji aj v druhom týždni - hoci len vo štvorhre. V dvojhre sa lúčila už v prvom kole, keď podľahla Belgičanke Alison Van Uytvanckovej 4:6, 4:6.

"V čom bol rozdiel? Druhý týždeň sa tu pohybovalo menej hráčov... Ale nie. Bol to skvelý pocit. Na začiatku roka som si to hovorila, že by som sa chcela vydržať na nejakom grandslame druhý týždeň a tu sa to splnilo. Je jedno, že to bolo vo štvorhre. Dostala som pekný odznak, čakal ma v šatni," vravela Slovenka, ktorá v tejto sezóne už s inými partnerkami vyhrala štvorhru na turnaji v Prahe a Bukurešti.

Kužmová sa na chvíľu zastaví doma a potom ju čakajú turnaje v Soule a Taškente.

"Nedávam si žiadne ciele, ktoré by ma mali dostať pod tlak. Jednoducho chcem odohrať každý turnaj čo najlepšie," tvrdila.

Kríza? Sme malá krajina

V aktuálnej sezóne slovenskí tenisti na grandslamových turnajoch nedosiahli žiadny výrazný výsledok.

Maximom bolo tretie kolo Kužmovej a Martina Kližana na Roland Garros v Paríži.

"Prežíva slovenský tenis krízu? "Určite by som to tak nebrala. Slovensko je malá krajina a myslím, že máme dosť kvalitných tenistov. Treba ich podržať aj vo chvíľach keď sa im nedarí," dodala Kužmová.