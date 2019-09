Chorváti ich rozobrali na súčiastky: Zaslúžený piskot. Neukázali sme nič

Neukázali sme nič, zhodujú sa futbalisti.

7. sep 2019 o 3:19 Pavol Spál

TRNAVA. Žiadna chémia, deravá defenzíva, sterilný útok. Fanúšikovia odprevádzali slovenských futbalistov piskotom.

Mnohí z nich ani zápas nedopozerali a zdvihli sa zo sedadiel. Znechutene. Na konci bol štadión Antona Malatinského v Trnave už poloprázdny.

Futbalisti Slovenska v kvalifikácií o postup na majstrovstvá Európy 2020 prehrali s Chorvátskom 0:4.

„Zaslúžene pískali,“ priznali kapitán Marek Hamšík i stopér Milan Škriniar.

„Keď sa nedarí tak ľudia pískajú, keď to ide tak tlieskajú. Zvykol som si na to. Teraz mali na to dôvod,“ priznal stredopoliar Stanislav Lobotka.

Chorvátsky denník Večernji List svojich hráčov velebil. „Slovákov sme rozobrali na súčiastky.Chorvátsko si pripomenulo veľké dni z Ruska počas majstrovstiev sveta.“

Škriniarovi rupli nervy