Slovenskí volejbalisti nezvládli generálku na ME, podľahli Grékom

Slováci nevyužili dva mečbaly.

7. sep 2019 o 23:35 TASR

Prípravný zápas mužov

Grécko - Slovensko 3:2 (-21, 14, -18, 20, 15) /Zápas trval 107 minút./ Grécko: Petreas 13, Stivachtis 4, Protopsaltis 1, Pelekudas 10, Zoupani 14, Fragkos 12, liberá Kokkinakis a Zisis (Raptis 1, I. Papadopulos 1, Koumentakis 13, Voulkidis 1, Papalexiu 3). Tréner: D. Andreopulos. SR: Paták 7, Ondrovič 1, Michalovič 7, Lux 13, Krajčovič 8, Zaťko 2, liberá M. Vitko a Ihnát (J. Kováč 8, Kriško 0, F. Palgut 2, Gavenda 15, Firkaľ 8, Mačuha 4). Tréner: A. Kravárik.

ATÉNY. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v generálke na ME v sobotu s Gréckom 2:3. V Aténach podľahli tomuto súperovi aj v piatok (1:3), v prvom vzájomnom stretnutí triumfovali 3:0.

Zverenci Andreja Kravárika viedli v rozhodujúcom piatom sete 14:12, ale nevyužili dva mečbaly a napokon prehrali 15:17. Zápasy v Grécku boli pre slovenských volejbalistov poslednými pred budúcotýždňovými majstrovstvami Európy.

Na európskom šampionáte sa predstavia v základnej B-skupine v Belgicku v Bruseli a Antverpách, prvý zápas ich čaká v piatok 13. septembra proti Španielsku. Ďalšími súpermi slovenských volejbalistov budú Rakúšania, Srbi, domáci Belgičania a Nemci.

Všetky súboje SR odvysiela RTVS v priamych prenosoch na Dvojke. Po návrate z Grécka sa tím usadí krátko v Bratislave, do dejiska ME odlieta v stredu ráno. Informoval portál Slovenskej volejbalovej federáci

Hlasy po zápase

Andrej Kravárik, tréner SR: "V piatom sete sme mali navrch, v závere sme mali dva mečbaly, o ktoré sme však prišli po našich chybách. Gréci sa dostali do hry a napokon to dotiahli do víťazstva. Šancu dnes dostali aj chlapci z lavičky. Boli to veľmi nevyrovnané sety, v jednom sme jasne dominovali, v každej činnosti sme boli jasne lepší, ale v ďalšom to bolo naopak.

Tam máme veľké rezervy a na tom musíme v posledných dňoch popracovať. Na druhej strane som rád, že chlapci sú v dobrej fyzickej kondícii a na šampionát sme nastavení celkom slušne. Škoda, že sme prehrali posledný zápas pred majstrovstvami Európy, ale treba sa sústrediť na začiatok šampionátu a najmä na dôležité súboje so Španielskom a Rakúskom."

Marcel Lux, smečiar SR: "Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom rozhodli detaily. Tréner dal priestor všetkým hráčom. Mrzí nás, že sme posledný duel pred Európou nezvládli, ale musíme sa z toho poučiť a verím, že na prvý zápas na majstrovstvách Európy budeme dobre pripravení."

Filip Palgut, nahrávač SR: "V piatom sete rozhodovali maličkosti, škoda, že nám to nevyšlo. Celkovo to bol vyrovnaný zápas, ktorý sme mohli vyhrať."