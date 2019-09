Angličania v kvalifikácii neprehrali už desať rokov, Kosovo ďalej žije svoj sen

Schick skritizoval hru českého tímu.

8. sep 2019 o 11:31 TASR

PRIŠTINA. Keď kosovskí futbalisti pred troma rokmi vstúpili do kvalifikácie MS 2018, nikto im nedával veľké šance.

Prognózy sa naplnili, keď z desiatich zápasov dokázali získať iba bod. Situácia sa však odvtedy zmenila.

Reprezentanti Kosova neprehrali od 9. októbra 2017, ťahajú šnúru pätnástich stretnutí bez prehry a v sobotnom dueli A-skupiny kvalifikácie ME 2020 dosiahli svoj najcennejší skalp. Na domácej pôde prekvapujúco zdolali Čechov 2:1.

Ich triumf je o to pôsobivejší, že dokázali otočiť stav, keď už v 16. minúte skóroval Patrik Schick.

Česi nevyužili prečíslenie

"Je to hlúpa prehra, sami sme si skomplikovali cestu za postupom na šampionát. Domáci čakali na naše chyby, ktoré, žiaľ, prišli. Nevedeli sme si poradiť s útočníkom Muruqim, ktorý odohral vynikajúci zápas," citoval českého trénera Jaroslava Šilhavého web iDnes.cz.

Kosovčania zaskočili favorita obetavým výkonom, ťažili z rýchlych protiútokov. Česi zlyhávali najmä v koncovke. Mrzieť ich môže premárnená príležitosť v prvom polčase, keď sa za stavu 1:1 dostali do prečíslenia štyria proti dvom.

"Vybojovali sme loptu v strede ihriska a bežali v presile. Chcel som počkať do poslednej chvíle, aby sa obrancovia stiahli čo najviac k sebe a potom prihrať do strany. Posledný dotyk s loptou mi však nevyšiel, dal som si to príliš ďaleko a bliklo mi, aby som radšej vystrelil," popísal moment autor jediného českého gólu Schick.

Boli sme čitateľní, vraví Schick

Domáci sa poučili a v ďalšom priebehu zápasu už nedávali hosťom príliš veľa príležitostí. Česi nedokázali nájsť recept na súpera, chýbal im moment prekvapenia.

"Nehrali sme dobre. Boli sme veľmi čitateľní, absentovali 'skryté' prihrávky, skrátka čokoľvek, čím by sme ich zaskočili. Na druhej strane, oni vyťažili z minima maximum," priznal Schick.

Kosovo vďaka víťazstvu zamiešalo kartami v A-skupine. S ôsmimi bodmi sa dostalo na druhé miesto za suverénnym Anglickom, pred Českom má dvojbodový náskok.

"Dosiahli sme dôležitý triumf, ku ktorému nám pomohol tímový výkon. Fantastickí boli diváci, hnali nás dopredu a aj kvôli nim sme hrdí, že môžeme obliekať národný dres," povedal Vedat Muriqi pre televíziu RTK.

Anglicko dostalo zatiaľ len jeden gól

Kým o druhú postupovú priečku sa ešte zvedie tvrdý boj, o víťazovi skupiny zrejme nikto nepochybuje.

Angličania sa prezentujú v najlepšom možnom svetle. Po troch zápasoch majú stopercentnú bilanciu s úctyhodným skóre 14:1.

V nedeľu ich ofenzívnu silu pocítili Bulhari, ktorí si z Wembley odviezli prehru 0:4. Pod demontáž súpera sa podpísal hetrikom útočník Harry Kane.

Angličania však nemali ideálny rozbeh, v 24. minúte Kane otvoril skóre, na ďalšie zásahy však diváci čakali až do druhého polčasu.

Tréner Anglicka vie, že je čo zlepšovať

"V prvom dejstve sme si museli dať pozor na protiútoky. Cez prestávku sme si povedali, že ich musíme čo najskôr zlomiť a podarilo sa nám to. Dosiahli sme dobrý výsledok, ktorý chceme v utorok potvrdiť proti Kosovu," povedal Kane pre televíziu ITV.

Angličania si udržali pozoruhodnú sériu. V kvalifikačných zápasoch MS i ME neprehrali už desať rokov od októbra 2009, keď podľahli Ukrajine 0:1.

"V zásade som spokojný, ale musíme hrať jednoduchšie. V niektorých momentoch sme mali až príliš veľa dotykov s loptou," uviedol tréner Anglicka Gareth Southgate.