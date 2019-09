Fanúšikovia v New Yorku sú čiernou škvrnou slávneho turnaja

Diváci vypískali víťazku US Open aj Djokoviča.

8. sep 2019 o 13:32 Jakub Benko

NEW YORK. V nedeľu vyvrcholí posledný grandslamový turnaj tohtoročnej tenisovej sezóny. US Open už spoznal ženskú víťazku, stala sa ňou len devätnásťročná tínedžerka, Bianca Vanessa Andreescuová.

Kanaďanka vo finále zdolala Serenu Williamsovú 6:3, 7:5 a získala svoj prvý grandslam v kariére.

,,Je neuveriteľné, čo dokáže zmeniť jeden rok. Snívala som o tomto momente od detstva, avšak takmer nikto si nemyslel, že sa to raz naozaj stane," uviedla po víťaznom finále.

Počas veľkého finále proti nej nestála len jej súperka, poradiť si musela aj s tlakom od fanúšikov.

,,Snažila som sa nesústrediť na to, kto je na druhej strane dvorca a som pyšná na to, ako som sa v tomto zápase dokázala so všetkým vyrovnať. Mala som proti sebe aj publikum," povedala po zápase čerstvá víťazka US Open.

Ospravedlňujem sa vám, povedala víťazka

Fanúšikovia boli počas celého duelu na strane Williamsovej, hnali ju dopredu, nepriali trofej mladej Kanaďanke.

Zatiaľ čo pri víťazných úderoch Williamsovej oslavovali, v opačnom prípade boli ticho, miestami sa ozýval piskot.

Tínedžerka tlak zo strany tisícok ľudí zvládla a po skončenom finále adresovala pár viet aj pre davy na tribúnach.

Namiesto výsmešného gesta či drsného odkazu však prišli slová, ktoré málokto čakal.

,,Chápem fanúšikov. Chceli ste, aby vyhrala Serena, ospravedlňujem sa vám," povedala 19-ročná Andreescuová.

Tínedžerka si odnáša okrem trofeje aj štedrú prémiu vo výške 3,85 milióna dolárov. ,,Chcela by som byť inšpiráciou pre športovcov, špeciálne tých v Kanade. Dúfam, že aj vďaka tomuto víťazstvu sa tak stane," uzavrela.

Djokoviča odprevadili piskotom a bučaním

Diváci na dvorcoch v New Yorku dávali najavo svoju nespokojnosť už skôr. Stalo sa tak počas zápasu svetovej tenisovej jednotky Novaka Djokoviča proti Stanovi Wawrinkovi.

Djokovič bol nútený skrečovať osemfinálový duel kvôli problémom s ramenom. Počas zápasu sa nechal niekoľkokrát ošetrovať, no zápas nedohral.

Minuloročného víťaza US Open vyprevádzali vypredané tribúny piskotom a bučaním. Nepáčilo sa im, že zápas skončil predčasne.

Aj on však, podobne ako čerstvá víťazka, hovoril diplomaticky. "Mrzí ma to najmä kvôli divákom, prišli, aby videli celý zápas, to sa nestalo," povedal Djokovič.

"Ľudia zrejme nevedeli, čo sa deje, takže im to nemôžem dávať za vinu. Snažím sa rešpektovať ostatných a dúfam, že aj oni môžu rešpektovať mňa a moje rozhodnutia," doplnil.