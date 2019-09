Pozrite si najlepšie momentky.

9. sep 2019 o 6:17 Jakub Benko, Igor Dopirák

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/S63gJTsLiXc

BRATISLAVA, NEW YORK. Bolo to pamätné finále. Španielsky tenista Rafael Nadal vyhral US Open 2019, ale potreboval na to takmer päť hodín.

Nad Rusom Daniilom Medvedevom síce vyhrával už 2:0 na sety, ale napokon musel o víťazovi rozhodnúť až piaty set.

Na fotografiách agentúry AP si pozrite najlepšie momentky zo stretnutia.