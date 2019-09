Maďari sú väčší národniari. Na zápas proti Slovensku čakali celé leto

Meszároš očakáva vyrovnaný zápas.

9. sep 2019

Rozhovor pre denník SME

Odchovanec Slovana Bratislava KAROL MESZÁROŠ si vyskúšal angažmán v piatich maďarských kluboch. Dnes je hráčom Újpestu Budapešť.

"Možno práve výstražný prst po zápase s Chorvátskou bude tou správnou motiváciu," vraví pred stretnutím Maďarsko - Slovensko v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2020 (hrá sa dnes o 20.45).

Ste slovenský rodák a navyše odchovanec Slovana. Na druhej strane ste maďarského pôvodu. Ako vás ľudia v Maďarsku vnímajú?

Mám slovenskú národnosť, ale vyrastal som v rodine, kde som u starých rodičov komunikoval maďarsky. Možno práve preto som sa rýchlejšie dokázal adaptovať a prispôsobiť životu v Maďarsku. Zatiaľ s ním nemám žiadnu zlú skúsenosť. Verím, že ma vnímajú pozitívne.

Je v Maďarsku väčší záujem o futbal ako na Slovensku?

Všeobecne je v Maďarsku veľký záujem o šport. Ľudia dokážu vytvoriť neskutočnú atmosféru. Milujú šport a futbal je tu šport číslo jeden. Takže si myslím, že je väčší záujem ako na Slovensku. V Maďarsku sa zápas proti Slovensku vypredal za dve hodiny. A ak si dobre pamätám, tak Slováci domáci vzájomný zápas nedokázali vypredať.

Maďarská vláda investuje do futbalu veľké peniaze. Ako na to reagujú bežní ľudia? U nás by mnohí tvrdili, že peniaze sú potrebnejšie inde.