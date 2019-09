Slováci nepočuli hymnu: Asi nás nenávidia, tvrdil Šatka

Futbalisti Slovenska sú jediní, čo v Maďarsku vyhrali.

10. sep 2019 o 6:05 Pavol Spál

BUDAPEŠŤ. „Prilietali ku mne rôzne predmety, mince. Aj pár fliaš. Ak by som to všetko vyzbieral, tak by som si mohol kúpiť večeru,“ vravel s nadľahčením brankár Slovákov Martin Dúbravka.

Futbalisti Slovenska v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá Európy vyhrali na pôde Maďarska 2:1. Výsledok je o to vzácnejší, že sa dokázali vyrovnať so špecifickým prostredím.

Keď hrala slovenská hymna, tak sa z maďarskej strany ozýval piskot. „Chápem, že futbal je o emóciách, ale pre mňa to bolo sklamanie. Pri štátnej hymne sa to absolútne nehodilo,“ dodal Dúbravka.

„Na začiatku som ani nepočul hymnu. Aj s chalanmi sme na seba pozerali a chytili sme slová hymny až v určitej časti,“ vysvetľoval stopér Milan Škriniar.

Tabuľka skupiny E

1. Chorvátsko 5 3 1 1 10:5 10 2. Slovensko 5 3 0 2 9:7 9 3. Maďarsko 5 3 0 2 7:6 9 4. Wales 4 2 0 2 4:4 6 5. Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1

Šatka: Asi nás nenávidia