Nanešťastie, Slováci nie sú až takí neschopní, znie z Maďarska

Prečítajte si ohlasy médií.

10. sep 2019 o 9:32 SITA

BUDAPEŠŤ. Ohlasy najmä maďarských médií na víťazstvo futbalistov Slovenska nad Maďarskom (2:1) v pondelkovom zápase kvalifikácie ME 2020 v Budapešti:

rangado.24.hu (Maď.)

"Ani doma sme to proti Slovákom nezvládli. Budapeštianska prehra je o to bolestnejšia, že Chorváti nechali dva body v Azerbajdžane. Slovensko je v tejto kvalifikácii naša kliatba. Okrem nich sme ešte nestratili ani bod."

nemzetisport.hu (Maď.)

"Bohužiaľ, zlyhali sme. Slovákov sme bez ujmy vyprevadili aj z Budapešti. V najdôležitejšom zápase roka sme síce odpovedali na úvodný gól Slovákov, keď mladík Dominik Szoboszlai zakrútil loptu z priameho kopu tak dobre, ako keby odohral v národnom tíme aspoň 80 zápasov. Psychologickú výhodu sme však nevyužili, lebo už o 6 minút neskôr súper strelil druhý gól. Slováci boli na koni a do nášho výkonu sa vkrádala nervozita. Boli sme netrpezliví, v obrane sa množili chyby. Klobúk dolu pred divákmi ako nás hnali dopredu, ale nestačilo to. Bolo by dobré poslať do hry pár ďalších útočníkov, ale na lavičke nám chýbala kvalita. Tréner Rossi mal zviazané ruky, víťazstva ani vyrovnávajúceho gólu sme sa nedočkali. Maďarský národný tím nevyužil veľkú príležitosť dostať sa po piatich zápasoch na čelo skupiny. Nič ešte nie je stratené, ale odteraz potrebujeme naozaj hrdinské činy, aby sme sa kvalifikovali na majstrovstvá Európy."

magyarnemzet.hu (Maď.)

"Nanešťastie, Slováci nie sú až takí neschopní. Maďarská reprezentácia nevyužila výhodu plynúcu z toho, že Slováci zažili piatkový šok po domácej vysokej prehre s Chorvátmi. Prehra 1:2 neznamená, že sme sa ocitli v beznádejnej situácii, ale postup na ME 2020 z E-skupiny si odteraz vyžiada statočnosť a veľké skutky. Čas ukáže, ale už to nemáme vo svojich rukách."

alfahir.hu (Maď.)

"V zápase roka príučka od Slovákov. V poslednej tretine zápasu sme ani nemali poriadnu šancu a skĺzli sme sa na tretie miesto v tabuľke."

borsonline.hu (Maď.)

"Historický gól 18-ročného Szoboszlaia proti Slovákom nestačil. Po prehre 1:2 sa maďarský tím ocitol v ťažkej situácii na to, aby sa kvalifikoval na ME 2020."

uefa.com

"Mohlo sa to skončiť víťazstvom jedného aj druhého tímu, ale v zaujímavom zápase napokon získali 3 body Slováci. Znamená to, že bodovo sa dotiahli na Maďarov. Skóre otvoril Mak a potom sa na oboch stranách presadili tínedžeri Szoboszlai a Boženík, ktorí strelili svoje prvé góly na medzinárodnej scéne."

isport.blesk.cz (ČR)

"Slovenskí futbalisti v piatom zápase kvalifikácie ME 2020 zvíťazili v Maďarsku. Zverenci Pavla Hapala čiastočne odčinili piatkový domáci debakel s Chorvátskom /0:4/ a poskočili na druhé miesto v E-skupine."