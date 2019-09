Tréner si želá, aby volejbalisti strhli ľudí tak, ako to dokázali ženy

Cieľom Slovákov je postup zo skupiny.

11. sep 2019 o 15:42 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Tanec, skandovanie, zborové tlieskanie po víťazných zápasoch. Taká žičlivá a živelná atmosféra na slovenských štadiónoch je skôr výnimočná.

Divákov dokázali strhnúť skvelými výkonmi volejbalistky na majstrovstvách Európy. Senzačne postúpili do osemfinále. Na štadióne bývalo na Slovenky plno.

Volejbal je v kurze.

Chcú prekonať úspechy žien

Úspechy Sloveniek na šampionáte prežívali aj reprezentační volejbalisti. Zápasy nemohli sledovať na štadióne. Sami sa totiž v zahraničí pripravovali na európsky šampionát. V piatok ich na ňom čaká prvý zápas.

Zhodujú sa, že volejbalistky ich motivujú.

Súvisiaci článok Fenoglio: Počkajte chvíľu, oslavujeme. Nie sme Rusko, sme Slovensko Čítajte

"Berieme si z toho len to najlepšie. Naším cieľom je postup zo skupiny, tak ako sa podaril dievčatám," vraví tréner volejbalistov Andrej Kravárik.

"Budeme sa snažiť ich aj prekonať. Pretože ak by to nevyšlo, bolo by to po prvý raz, čo by ženy skončili na majstrovstvách Európy lepšie ako muži," doplnil ho smečiar Tomáš Kriško.

"Celé Slovensko videlo, že vo volejbale môžeme dosiahnuť veľa. Po organizačnej aj hernej stránke," vraví Kravárik o ženskom šampionáte.

Po majstrovstvách Európy vraj v niektorých kluboch zaznamenali zvýšený záujem dievčat o tento šport.