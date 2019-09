Bývalej cyklistickej hviezde hrozí väzenie, mal ovplyvniť slávne preteky

Vinokurov obvinenia popiera.

10. sep 2019 o 19:57 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3WcfVxe9wdM

BRUSEL. Olympijský šampión z Londýna 2012 z cyklistických cestných pretekov mužov s hromadným štartom Kazach Alexander Vinokurov má problém.

Spolu s Rusom Alexandrom Kolobnevom im hrozí až šesť mesiacov za mrežami, obaja sú podozriví z ovplyvnenia výsledkov cyklistickej klasiky Liége-Bastogne-Liége v roku 2010.

Obaja bývalí cyklisti popierajú, že Vinokurov zaplatil Kolobnevovi 150-tisíc eur za to, aby ho nechal vyhrať spomenuté podujatie.

Súd v belgickom meste Liége vynesie verdikt v tomto prípade 8. októbra.

Okrem väzenia hrozí Vinokurovovi pokuta až 100-tisíc eur, Kolobnevovi v polovičnej výške. Žalobca okrem toho požaduje konfiškáciu sumy 150-tisíc eur z bankového účtu Kolobneva.

Aktuálne 45-ročný Vinokurov vyhral celkovú klasifikáciu prestížneho podujatia Vuelta a Espaňa v roku 2006, na Tour de France si pripísal štyri etapový triumfy.

Za krvný doping počas Tour de France 2007 si odpykal dvojročný dištanc, po ktorom sa vrátil do súťažného diania a vyhral zlato na OH 2012 v Londýne. Okrem neho má na svojom konte aj striebro z OH 2000 v Sydney.

V súčasnosti pracuje ako manažér v tíme Astana, za ktorý sám jazdil.

O sedem rokov mladší Kolobnev v profipelotóne nedosahoval také výsledky ako Vinokurov, aj on však má olympijskú medailu - v roku 2008 si vyjazdil bronz na OH v Pekingu.