Slovenskí mladíci si po nečakanej prehre v Azerbajdžane zahrali s Dunajskou Stredou

Zápas ponúkol až šesť gólov.

10. sep 2019 o 20:03 (aktualizované 10. sep 2019 o 20:08) TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ZTQHpmei2ds

Prípravný futbalový zápas

Dunajská Streda - Slovensko U21 3:3 (2:0) Góly: 10. Ramirez, 23. Koštrna, 68. Taiwo - 51. Chobot, 52. Strelec, 81. Adamec Rozhodovali: Smolák - Pozor, Štofik DAC: Száraz - Koštrna (46. Blackman), Beskorovajnyj (73. Dolinský), Kružliak (61. Szalma), Šimčák - Čmelík (61. Sharani), M. Vida (61. Bögi), Fábry (76. M. Švec) - Divkovič, Ramirez (46. K. Vida), Taiwo (82. Boateng) SR21: Šípoš (46. Valach) - Špiriak (65. Tomič), Šulek (72. Bednár), Mesík, Sluka - Herc, Oravec, Adamec - Kovaľ (60. Švec), Strelec (65. Almási), Tupta (46. Chobot)

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov remizovala v utorňajšom prípravnom dueli na ihrisku fortunaligového FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:3.

Mladí Slováci v druhom polčase zmazali dvojgólové manko.

Zverenci trénera Adriána Guľu minulý piatok neúspešne odštartovali boje v 2. skupine kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2021 prehrou na pôde Azerbajdžanu 1:2.

V kvalifikácii sa najbližšie predstavia 9. októbra v Lichtenštajnsku, o šesť dní neskôr privítajú Francúzsko.

Hlasy po zápase

Adrián Guľa, tréner SR 21: "Bol to zaujímavý zápas, Dunajská Streda má vysokú kvalitu a hrá náročným spôsobom, čo možno očakávať aj v súboji s Francúzskom. Bolo cítiť, najmä v prvom polčase, že naše sebavedomie bolo poznačené zápasom z Baku. Do zápasu sme sa dostávali ťažšie, súper nám odskočil na 2:0. V druhom polčase tam už boli zaujímavé situácie.

Dunajská Streda potom prestriedala, išli do hry mladší hráči, dostali sme sa viac do zápasu. Bola to veľmi dobrá previerka, chalani to pri 2:0 nezabalili, snažili sa. Sme radi a ďakujeme Dunajskej Strede. Ďakujem trénerovi, že chcel hrať tento zápas pred ligovým stretnutím. Naši chlapci sa dobre preverili proti rýchlemu pressingu súpera. Bola to dobrá škola."

Peter Hyballa, tréner DAC: "Prvý polčas bol dobrý, najmä prvých tridsať minút, hrali sme vysoký pressing. V polčase sme si povedali, že si trošku vyčkáme, ale to nebolo najlepšie. Dnes sme už mali dva tréningy, zajtra po zápase máme ďalší. V druhom polčase sme striedali, hrali veľmi mladí hráči. Bola tam dobrá intenzita, ale chýbala taktika. Pre prvých jedenásť hráčov to bol dobrý zápas, sme pripravení na Senicu."