Matej Tóth chce na majstrovstvách sveta útočiť na vysoké priečky

Tóth je spokojný s prípravou.

11. sep 2019 o 14:23 SITA

BRATISLAVA. Olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth je pripravený atakovať najvyššie méty na blížiacich sa majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe.

Šampión z Ria de Janeiro na stredajšej tlačovej konferencii pozitívne hodnotil doterajšiu prípravu na vrchol sezóny.

"Príprava dopadla výborne, cítim sa vynikajúco. Podarilo sa mi dostať do súťažnej hmotnosti i formy, čo bolo cítiť aj na tréningu," netajil spokojnosť M. Tóth, ktorého pred pár mesiacmi sužovalo zranenie stehenného svalu.

Odvtedy sa však už dal zdravotne do poriadku a bol schopný absolvovať aj "konské" tréningové dávky.

Chce potešiť fanúšikov na Slovensku

"Ostatné tri mesiace trénujem bez komplikácií. Bol som na sústredení v Chorvátsku pri mori, bol som dva týždne v Tatrách na Štrbskom Plese, kde som sa venoval predovšetkým objemovej príprave, aby som bol pripravený na najnáročnejší blok na vysokohorskom sústredení v talianskom Livignu.

Pred pár mesiacmi by som o sebe nepovedal, že sa budem takto tešiť na päťdesiatku. Musím priznať, že som išiel do toho s miernymi obavami, či budem schopný dostať sa do top formy a atakovať najvyššie priečky.

Po tejto príprave som si však túto otázku zodpovedal. Samozrejme, stále so všetkou pokorou a úctou k súperom i náročným podmienkam, ktoré nás čakajú v Dauhe.

O úspechu či neúspechu bude rozhodovať veľa premenných, ale som pripravený, aby som na Slovensko doniesol nejaké potešenie z MS," pokračoval v pozitívnych správach nitriansky rodák.

V tréningoch sa nevenoval rýchlosti

Zverenec trénera Mateja Spišiaka zostáva verný osvedčeným tréningom, ktoré však prispôsobili tomu, čo ho v Dauhe čaká.

"Kostra prípravy bola rovnaká ako v minulosti. Keďže nás však čakajú náročné podmienky, zamerali sme sa viac na objem. Treba byť skôr pripravený zvládnuť 60 km v strojovom tempe, čo sa nám podarilo. Dva týždne za sebou som dosiahol rekordné čísla 216, resp. 217 absolvovaných km.

Za ostatné štyri týždne som si zlepšil osobné maximum v počte absolvovaných km o 80 na 760, čo sú fantastické čísla. Dôležité je, že sa necítim unavený.

Teraz nás čakajú dva týždne vylaďovania, ale kilometre absolvované v horách naznačujú formu. V tréningoch som sa nevenoval rýchlosti, ale aj z objemu sa dá pripraviť na kvalitné preteky," tvrdí 36-ročný člen Dukly Banská Bystrica.

Tóth si musí zvyknúť na obrátený režim

Tóth sa musí pripraviť na špecifickú súťaž. V dejisku svetového šampionátu budú vládnuť náročné klimatické podmienky, navyše štart pretekov je netradične v noci - v sobotu 28. septembra o 23.30 h miestneho času.

"Adaptáciu na podmienky i nočný štart sme už začali. Tréningy druhej fázy mávam neskôr večer okolo ôsmej. Pripravujem sa aj na banskobystrickej plavárni, kde sú podobné klimatické podmienky ako budú v Dauhe - 30 stupňov a 60- až 70-percentná vlhkosť vzduch.

Gro adaptácie ma čaká počas najbližších dvoch týždňov. Pôjdeme na Cyprus, kde budeme fungovať i stravovať sa tak, aby sme to ladili na pol dvanástu večer katarského času.

Napríklad raňajkovať budem o 17.00, o tri hodiny neskôr ma čaká hlavný tréning, o polnoci obed a o tretej nadránom, keď by už mohol byť v Dauhe cieľ, budem zaspávať. Je to náročné, ale zároveň nová skúsenosť.

Ja mám rád výzvu, s ktorými sa môžem popasovať," dodal majster sveta v chôdzi na 50 km spred štyroch rokov z Pekingu, ktorého čaká v Dauhe súťažný štart po takmer 14-mesačnej pauze.