Hrbatý tají, či Kližan nastúpi: Zápas proti Švajčiarom nebude o ňom

Slovákov čaká daviscupový súboj proti oslabeným Švajčiarom.

11. sep 2019 o 17:18 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. Od piatka čaká slovenských tenistov dôležitý daviscupový zápas proti súperom zo Švajčiarska.

Tí prišli do Bratislavy výrazne oslabení. Ich najväčšie hviezdy Roger Federer a Stan Wawrinka im v súboji 1. skupiny euro-africkej zóny nepomôžu.

"Je nulová šanca, že nás Stan posilní," uviedol Severin Lüthi, ktorý sedí na kapitánskej stoličke už od roku 2005.

Pred piatimi rokmi s tímom oslavoval zisk šalátovej misy. Lenže vtedy mal k dispozícii to najlepšie - v Lille si s domácimi Francúzmi poradili Federer s Wawrinkom 3:1. Priznal, že je rozdiel viesť tím s dvoma svetovými hráčmi a mužstvo bez výraznej opory.

"Nie je to lepšie ani horšie. Ľahšie ani ťažšie. Je to jednoducho iné," hľadal vhodné slová kapitán Švajčiarov. "Renkingovo nižšie postavených hráčov treba usmerňovať viac a v iných veciach. Je to pre mňa výzva. A jednoznačne je to obrovský rozdiel."

Lüthi: Nemám v tíme žiadnu hviezdu

V tíme, ktorého lídrom je 110. hráč sveta Henri Laaksonen, nemá Lüthi žiadneho nového Federera či Wawrinku. Na otázku, na ktorého hráča by slovenského diváka upozornil, opäť odpovedal diplomaticky.

Jednotkou švajčiarskeho daviscupového tímu je Henri Laaksonen, 110. hráč podľa rebríčka ATP. (zdroj: TASR/AP)

"Prišli sme do Bratislavy ako tím. Nemáme žiadnu hviezdu. Mladí hráči majú potenciál, ale ten nie je garanciou úspechu," uviedol dlhé roky osobný tréner držiteľa dvadsiatich grandslamových titulov Rogera Federera.

Kurzy favorizujú Slovákov

Bookmakeri v stávkových kanceláriách považujú slovenských tenistov za jasných favoritov. Švajčiarov postavili do úlohy veľkých outsiderov.

"Dobre vedieť, ja totiž kurzy vôbec nesledujem," začal odpoveď 43-ročný Lüthi. "Chápem, že nám prisúdili túto pozíciu. Slovensko má na papieri lepších hráčov.

Má Kližana a ďalších vyrovnaných hráčov, ktorí dávajú slovenskému kapitánovi viac možností výberu hráčov. Dobre však vieme, čo všetko sa môže v daviscupových súbojoch stať. A my sme sem prišli vyhrať."

Andrej Martin je podľa Dominika Hrbatého v najlepšej forme zo slovenských hráčov. (zdroj: TASR)

Kapitán Slovákov Dominik Hrbatý o pár minút neskôr potvrdil, že jeho tím je favoritom. "Máme vyrovnanejších hráčov ako Švajčiari. Chlapci ukazujú v tréningoch solídnu formu," uviedol bývalý miláčik bratislavských tribún.

Vyzdvihol predovšetkým Andreja Martina. "Zo všetkých asi najviac vyčnieva. Predvádza svoj vyšší štandard. Pravdepodobne to súvisí s tým, že má veľa odohratých i vyhratých zápasov na challengerovom okruhu, čo mu dodáva istotu i sebavedomie."

Hrbatý: Nie je to o Kližanovi

Na minulotýždňovej tlačovej konferencii, kde Hrbatý predstavil svoju nomináciu na duel so Švajčiarskom, nechýbal ani Martin Kližan. Pôsobil však dosť depresívnym dojmom, hovoril o tom, ako ho tenis nikdy nenapĺňal a nevylúčil skoré ukončenie kariéry.

Posledné víťazstvo na okruhu ATP dosiahol v júli v Hamburgu proti 415. hráčovi sveta. Odvtedy ťahá sériu štyroch prehier v prvom kole. Jeho výsledkom zodpovedá aj postavenie vo svetovom rebríčku. Padol už na 90. miesto.

Radosť Martina Kližana po víťazstve v daviscupovom zápase. (zdroj: TASR)

Hrbatý hovoril o jeho úlohe v zápase proti Švajčiarsku veľmi tajomne. "Tento zápas nebude o Martinovi, ale o tom, aby sme získali body proti švajčiarskej dvojke a potom pridali víťazný tretí bod. Ak hráči podajú výborný výkon, malo by to stačiť," načrtol dlhoročný daviscupový líder Slovenska cestu za víťazstvom.

Na otázku, či je možné, že Kližana vôbec nepostaví do dvojhier, odpovedal vyhýbavo. "Aj keby som to vedel, tak vám to neprezradím, pretože by sa o tom hneď dozvedeli Švajčiari."

O tom, či dá Hrbatý najlepšiemu slovenskému tenistovi a svojmu bývalému zverencovi dôveru, sa dozvieme v piatok tesne predpoludním pri žrebovaní zápasového programu celého duelu.