Cibulková ukončila sezónu, o budúcnosti zatiaľ nerozmýšľa

Slovenka má problémy s achilovkou.

11. sep 2019 o 16:43 TASR

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Dominka Cibulková sa už tento rok súťažne na dvorcoch nepredstaví.

Prezradila to slovenským médiám na pondelkovej tlačovej konferencii Slovenského olympijského a športovému výboru (SOVŠ) ku konferencii Sport (R)evolution.

Bývalá svetová štvorka odohrala posledný zápas v tejto sezóne 28. mája na grandslamovom Roland Garros. Potom ju vyradili pretrvávajúce problémy s achilovkou.

"Momentálne sa liečim a dávam dohromady. Tento rok som definitívne ukončila sezónu," povedala Cibulková.

Súťažnú pauzu využíva na relax, venuje sa aj svojej akadémii. Podľa jej slov otázku svojej športovej budúcnosti zatiaľ neotvára, hoci v minulosti pripustila, že tento rok môže byť jej posledný v kariére.

"Užívam si voľno, uvidíme čo bude, záleží aj na mojej achilovke. Nerozmýšľam nad tým čo bude. Tenis mi trochu chýba, nie všetky tie niekoľkohodinové tréningy či cestovanie, ale myslím si, že každému športovcovi chýbajú víťazstvá. Štrnásť rokov súťažím a potrebovala som oddych," uviedla Cibulková.

Aj keď má pauzu od tenistu, rozhodne nezaháľa. "Stále mám čo robiť. Naberám nové skúsenosti, venujem sa novým veciam." Medzi nové skúsenosti patrí aj účasť na budúcotýždňovej konferencii Sport (R)evolution, na ktorej bude diskutovať s Anastasiou Kuzminovou či Ľubomírom Višňovským.

"Na niečom takom sa zúčastním po prvý raz, takže sa veľmi teším. Myslím si, že to bude osožné pre všetkých. Budeme sa rozprávať o tom, ako som sa dostala na najvyššiu úroveň, o tom, aká to bola drina, ale že to nebolo iba o mne, ale stál za mnou celý tím," dodala Cibulková.