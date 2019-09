Švajčiari prídu do Bratislavy bez Federera. Cesta vedie cez ich dvojku, tvrdí Hrbatý

Jednotkou pri neúčasti hviezd je Laaksonen.

12. sep 2019 o 9:20 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí tenisti majú veľkú šancu na to, aby sa v marci budúceho roka predstavili v baráži o účasť na záverečnom turnaji Davisovho pohára v španielskom Madride.

V tohtotýždňovom stretnutí 1. skupiny euroafrickej zóny privítajú v bratislavskom Národnom tenisovom centre výber Švajčiarska, v ktorom nefigurujú Roger Federer ani Stan Wawrinka.

Napriek tomu nehrajúci kapitán Dominik Hrbatý nič nepodceňuje a svoj tím poctivo pripravuje.



"Chlapci majú solídnu formu - nie sú to excelentné, ale ani zlé výkony. Každý tréning idú sto percent. Jediný, ktorý vyčnieva, je Andrej Martin, ktorý predvádza svoj vyšší štandard.

Odohral veľmi veľa zápasov a pre súpera môže byť nepríjemný svojim herným štýlom. Mali sme aj nejaké spoločné aktivity, po večeroch hrávame karty, takže atmosféra pred zápasom je dobrá," povedal Hrbatý pred piatkovým duelom.



Semifinalista Roland Garros z roku 1999 prezradí záverečnú nomináciu až vo štvrtok, no chýbať by v nej nemal vo výbornej forme hrajúci deblista Filip Polášek. Ten neočakáva ľahký zápas a podľa jeho slov majú Švajčiari dobrý tím.

"Možno nie sú tak divácky atraktívni, ale Laaksonen tento rok aj na grandslamoch potvrdzoval, že vie podať veľmi dobré výkony. Videl som ho hrať na challengeri v Ríme, ktorý dokonca vyhral.

Verím však, že získame tri body a budúci rok zabojujeme o účasť v Madride," povedal pre SITA víťaz turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati vo štvorhre.



Dominik Hrbatý má jasno v tom, kadiaľ vedie cesta k víťazstvu. "Majú podstatne slabšiu tímovú dvojku než jednotkou, ktorou bude Laaksonen. Verím, že si s ňou poradíme a potom pridáme ešte tretí bod. Nie je to ako proti Kanade, kde to všetko stálo na pleciach Martina Kližana.

Kvalita súpera je nižšia, ale je to Davisov pohár a stať sa môže všeličo. Myslím si však, že nemusíme hrať úplne perfektný tenis na to, aby sme postúpili," dodal 41-ročný Bratislavčan, ktorý v tejto tímovej súťaži dosiahol v slovenských farbách celkovo 33 víťazstiev.



V prípade daviscupových výberov Slovenska a Švajčiarska pôjde o historicky prvé meranie síl. Mužstvo nehrajúceho kapitána Severina Lüthiho je v pozícii outsidera, ale chce zabojovať o postup do marcovej baráže.

V piatok sa uskutočnia úvodné dve dvojhry, v sobotu štvorhra a tiež súboje tímových jednotiek a dvojok. Hrať sa bude na antuke pod otvorenou strechou NTC. Žreb je naplánovaný vo štvrtok o 11.30 h.