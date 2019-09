Neviem, či Barcelona spravila všetko pre Neymarov návrat, tvrdí Messi

Argentínec by bol rád, keby si s Neymarom opäť zahral.

12. sep 2019 o 10:53 SITA

BRATISLAVA. Lionel Messi si nie je istý, či vedenie FC Barcelona urobilo všetko pre návrat Neymara do katalánskeho veľkoklubu a aktuálneho šampióna La Ligy.

Argentínsky líder FCB viackrát verejne vyjadril nadšenie z toho, že by si mohol opäť zahrať po boku brazílskeho útočníka, s ktorým v minulosti už veľakrát úspešne spolupracovali.

Neymara by privítal, aj bez neho však vidí kvalitný tím

"Privítal by som jeho návrat. Ak mám byť úprimný, neviem, či Barca urobila všetko pre jeho opätovné získanie.

Samozrejme, uvedomujem si aj zložitosť negociačných rozhovorov s tímom Paríž Saint Germain a neúprosnosť konca letného prestupového termínu," skonštatoval Messi v rozhovore pre španielske periodikum Sport, cituje ho aj ESPN.

"Nepodarilo sa to, ale nie som sklamaný. Máme výnimočné mužstvo, ktoré má pred sebou iba veľké výzvy a to aj bez Neymara," uviedol Messi.



Neymar prestúpil pred dvoma rokmi do parížskeho Saint Germain za rekordných 222 miliónov eur.

Podľa francúzskych a španielskych zdrojov PSG odmietol ponuku FC Barcelona na čiastku 150 miliónov eur plus príchod chorvátskeho stredopoliara Ivana Rakitiča na prestup a tiež francúzskeho útočníka Ousmane Dembélého na hosťovanie.

Parížania údajne požadovali až 170 miliónov eur za Neymara a tiež Dembélého na hosťovanie, ale francúzsky útočník o tom nechcel ani počuť.

"Neymar je jeden z najlepších futbalistov na svete. S jeho kvalitou hry aj sponzorským zázemím by bol pre FC Barcelona veľká výhra, klubu by sa vyplatil," myslí si Lionel Messi.

Ak Messi chce, môže z Barcelony čoskoro odísť

Barcelona sa momentálne musí zaobísť aj bez Messiho. Argentínec si ešte v auguste poranil lýtko a zatiaľ za svoj klub v troch domácich ligových zápasoch neodohral ani minútu a s tímom neabsolvoval ani prípravný výjazd do Spojených štátov amerických.

Podľa ESPN je ohrozená aj jeho účasť v budúcotýždňovom prvom súboji skupinovej fázy Ligy majstrov proti Borussii Dortmund.

Minulý týždeň sa objavili informácie, že v Messiho aktuálnej zmluvy je klauzula, ktorá mu umožňuje opustiť Barcelonu na konci sezóny, ak si to bude želať.

Tridsaťdvaročný rodák z Rosaria je súčasťou FCB od sezóny 2004/2005 a na početných klubových úspechoch v novom tisícročí nesie výrazný podiel.

"Barcelona je môj domov a nechcem z nej odísť. Chcem však víťaziť a to platí aj o Lige majstrov. Je to už poriadne dlho, čo sme nevyhrali Ligu majstrov," významne podotkol Messi.