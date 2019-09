Kórejci nechcú na olympiáde japonskú vlajku s vychádzajúcim slnkom. Písali šéfovi MOV

Pripomína im hrozivé udalosti z minulosti.

12. sep 2019 o 11:34 SITA

SOUL. Kórejčanom sa nepáči japonská vlajka s vychádzajúcom slnkom a formálne požiadali Medzinárodný olympijský výbor, aby zakázal jej znázorňovanie na verejnosti počas budúcoročných olympijských hier v Tokiu.

Vidia v nej symbol vojnovej minulosti Japonska a tiež nacistickú svastiku. Juhokórejské ministerstvo kultúry, športu a turizmu zaslalo list prezidentovi MOV Thomasovi Bachovi.

V ňom vyjadrilo hlboké sklamanie a obavy z toho, že Japonci hodlajú túto vlajku povoliť na štadiónoch aj ostatných športoviskách počas OH 2020.

Pripomína bolesť z minulosti

Olympijskí predstavitelia Kórejskej republiky už minulý mesiac vyzvali organizačný výbor OH 2020, aby zakázal tento symbol niekdajšej vojenskej moci, ale neoficiálne dostali odpoveď, že sa v Japonsku bežne používajú, hoci nejde o štátnu vlajku.

"Nepovažujeme ju za politicky motivovaný, ani zakázaný predmet," tvrdia Japonci.

Vlajka zobrazujúca rozpínajúce sa červené slnko so 16 lúčmi, ktoré sa tiahnu smerom von, je tŕňom v oku Juhokórejčanov, ktorí aj po rokoch ťažko znášajú dedičstvo koloniálnej nadvlády Japoncov.



"Vlajka pripomína historické jazvy a bolesť, ktoré zažili Kórejčania, Číňania, ale aj ďalšie ázijské národy v súvislosti s vojenskou agresiou Japonska.

Ide o nezameniteľný politický symbol, rovnako ako svastika pripomína Európanom nočnú moru v podobe druhej svetovej vojny," napísali Kórejčania v liste šéfovi MOV.

Pri futbale ju už zakázali

Rovnako argumentujú tým, že napríklad Medzinárodná futbalová federácia zakázala túto vlajku počas medzinárodných zápasov, ktoré sa konajú pod jej gesciou.

"Znázorňovanie tejto vlajky so stúpajúcim slnkom počas OH v Tokiu by bolo porušením olympijského ducha prímeria, ľudskosti a svetového mieru. Žiadame o prísne opatrenia, aby sa zabránilo jej výskytu na športoviskách," zdôraznilo kórejské ministerstvo.



Japonská strana dosiaľ oficiálne nereagovala na kórejský politický apel, ale predstavitelia MOV vo svojom stanovisku diplomaticky uviedli, že športoviská by nemali byť dejiskom politických hier a demonštrácií.

"Ak sa počas olympijských zápolení vyskytnú problémy tohto druhu, budeme ich riešiť jeden po druhom," píše sa vo vyhlásení MOV.