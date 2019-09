Slováci spoznali žreb Davisovho pohára. Kližan začne proti švajčiarskej dvojke

V ďalšom dueli sa predstaví Andrej Martin.

12. sep 2019 o 12:08 (aktualizované 12. sep 2019 o 12:48) TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovenská jednotka Martin Kližan a švajčiarska dvojka Sandro Ehrat nastúpia v piatok o 17.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre zápasu 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára tenisových družstiev.

V druhom singli sa na antuke pod zatiahnutou strechou AXA arény bratislavského NTC predstavia Andrej Martin a Henri Laaksonen. Rozhodol o tom piatkový žreb.

Do sobotňajšej štvorhry so začiatkom o 16-tej hodine nominoval slovenský kapitán Dominik Hrbatý pár Filip Polášek, Igor Zelenay, vo švajčiarskom drese by sa mali objaviť Marc-Andrea Hüsler a Henri Laaksonen.

Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kližana a Laaksonena. Program uzavrie duel tímových dvojok Martina s Ehratom.

Dvojka Švajčiarska prekvapila

Víťaz bratislavského stretnutia postúpi do marcovej kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. Švajčiari pricestovali do Bratislavy bez dvoch najväčších hviezd Rogera Federera a Stana Wawrinku.

"Laaksonena sme očakávali na poste jednotky. Možno sme počítali viac na pozíciu dvojky s Hüslerom. Je to nepríjemnejší hráč, ktorý dokáže vyhrať aj s vyššie postavenými tenistami.

Ehrat má síce menej výkyvov, ale z môjho pohľadu je aj menej nebezpečný," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii nehrajúci kapitán Slovenska Dominik Hrbatý, ktorého doplnil Andrej Martin.

"S Laaksonenom sa dobre poznáme, sme v podobnom veku. Stretli sme sa aj v zápasoch, a tak sa na tento duel teším. Ostatných švajčiarskych reprezentantov taktiež poznám, keďže som s nimi hrával v tamojšej lige."



Mužom číslo jedna vo švajčiarskej zostave je podľa očakávania Laaksonen, ktorý figuruje vo svetovom rebríčku na 110. priečke. Na pozíciu dvojky si mohol vyberať nehrajúci kapitán Severin Lüthi medzi dvojicou hráčov z chvosta tretej svetovej stovky.

Napokon uprednostnil Ehrata pred Hüslerom. "Sandro hral v posledných týždňoch veľmi dobre. Dosiahol dobré výsledky, nabral sebavedomie a hrá dobre na antuke, takže to rozhodlo v jeho prospech.

Martin je vďaka dobrej forme dvojkou

Nomináciou Slovenska nie som prekvapený. Myslím si, že Dominik vie, čo robí. Vedel som, že Slováci majú dostatok kvalitných hráčov a môžu si vyberať," povedal Lüthi.

Hrbatý sa rozhodol dať prednosť Andrejovi Martinovi pred Norbertom Gombosom. "Martin Kližan bol jasná jednotka. Momentálne nehrá v najoslnivejšej forme, no je to stále náš najlepší antukár.

V prospech Andreja Martina rozhodlo to, že podáva solídne výkony a jeho herný štýl by mohol platiť na Laaksonena.

Líder švajčiarskeho tímu rád využíva rýchlosť lôpt od súpera, hrá od základnej čiary. Keď má však tvoriť hru, dostáva sa do problémov a kopí nevynútené chyby."