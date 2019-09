Hrbatý taktizuje. Na lídra Švajčiarov nasadil Martina

Hrbatý rozhodol, že hrať budú Kližan a Martin.

12. sep 2019 o 15:05 Viktor Kiššimon

Hra Andreja Martina by podľa Dominika Hrbatého mala platiť na Henriho Laaksonena.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. "Poznám iba Laaksonena, ostatných nie," opísal Martin Kližan znalosť súpera, proti ktorému nastúpi slovenská daviscupová reprezentácia v piatok a v sobotu.

Žreb zápasu 1. kola euroafrickej zóny zariadil, aby spoznal nielen jednotku švajčiarskeho tímu Henriho Laaksonena, ale aj dvojku Sandra Ehrata.

Práve tohto 286. hráča sveta vyzve v otváracom súboji o 17.00 v bratislavskom Národnom tenisovom centre.

"Som rád, že si myslíte, že by som mal vyhrať. Ale v športe je všetko možné. Urobím všetko pre to, aby sme uspeli," odpovedal najlepší slovenský tenista súčasnosti na poznámku, že švajčiarsky súper by preňho nemal byť príliš ťažkou prekážkou.

Lüthi stavil na istotu

Voľba Ehrata ako druhého singlistu je trošku prekvapujúca. Kapitán Švajčiarov Severin Lüthi mal totiž k dispozícii aj Marca-Andrea Hüslera, ktorý už v tomto roku vyhral challenger v mexickom San Luis Potosi.

"Vybral som si Ehrata, pretože v tréningu sa ukazoval veľmi dobre, ale najmä preto, lebo na antuke sa cíti v posledných týždňoch lepšie ako Hüsler. Odohral veľa zápasov, nabral viac sebavedomia," vysvetlil Lüthi, ktorý si musí v Bratislave poradiť bez hviezd Rogera Federera a Stana Wawrinku.

Daviscupový zápas Slovenska so Švajčiarskom otvorí Martin Kližan so Sandrom Ehratom. (zdroj: TASR)

Meno švajčiarskej dvojky prekvapilo aj Dominika Hrbatého.

"Očakával som, že vyberie Hüslera, ktorý už vyhral challenger na antuke. Považoval som ho za nebezpečnejšieho hráča ako Ehrata, pretože vie zdolávať vyššie postavených hráčov," uviedol kapitán Slovákov, ktorý si ako tímovú dvojku vybral Andreja Martina.

Hrbatý taktizoval

Takmer tridsaťročný tenista prežíva vydarenú sezónu. Vyhral tri challengerové turnaje na antuke a na ďalších dvoch prehral až vo finále. Vo svetovom rebríčku ATP je na 114. mieste.

"Som rád, že som dostal dôveru a na zápas sa veľmi teším. Poznám všetkých hráčov z tímu súpera, pretože som hrával aj švajčiarsku ligu. Laaksonen je môj rovesník, už sme proti sebe hrali. Viem, čo od neho môžem čakať," uviedol Martin.

"Pri výbere dvojky som kalkuloval s tým, ktorý z našich hráčov má na Laaksonena lepšiu hru. Podľa mňa by mu viac vyhovovala priama a rýchla hra Nora Gombosa, mohol by ľahšie využívať silu Norových úderov. Andrej hrá pomalšie, čo bude Laaksonena nútiť niečo vymýšľať a v tom je slabší," naznačil Hrbatý.

Nedeľňajší program otvoria o 14.00 deblisti Filip Polášek s Igorom Zelenayom, ktorí vyzvú švajčiarsku dvojicu Marc-Andrea Hüsler, Henri Laaksonen. Po nich nasleduje zápas tímových jednotiek a dvojok.

Švajčiari potrápili silných Rusov

Švajčiari uspeli v Davis Cupe naposledy pred dvoma rokmi, keď doma zdolali Bielorusko. Odvtedy nestačili na Kazachstan, Švédsko a Rusko.

Vo februári však ruských tenistov doma na tvrdom povrchu potrápili. Laaksonen dokonca zobral set aktuálnemu finalistovi US Open Daniilovi Medvedevovi, ktorému podľahol 6:7, 7:6, 2:6. A Hüsler zase solídne vzdoroval Karenovi Chačanovovi.

Slováci hrajú už tretiu sezónu zápasy len na domácej pôde. S bilanciu dve víťazstvá a tri prehry.

Vo februári podľahli v atraktívnom zápase Kanade. Diváci videli vychádzajúce hviezdy svetového tenisu Denis Shapovalova a Felixa Augera-Aliassima. O prehre 2:3 rozhodla až záverečná dvojhra, v ktorej Norbert Gombos neuspel proti Augerovi-Aliassimovi.