Patril k najväčším talentom generácie. Dnes hrá za amatérsky klub a je spokojný

12. sep 2019 o 14:45 SITA

BRATISLAVA. Pred dvanástimi rokmi patril Holanďan Royston Drenthe medzi najtalentovanejších mladých futbalistov planéty.

V roku 2007 sa dostal z Feyenoordu Rotterdam do španielskeho veľkoklubu Real Madrid a zdalo sa, že futbalový svet mu bude v najbližších rokoch ležať pri nohách. Opak bol však pravdou.

Neuchytil sa v Španielsku a neskôr ani v žiadnom z ďalších klubov naprieč Európou. Až zakotvil vo vlasti a aktuálne ako 32-ročný pôsobí v treťoligovom amatérskom klube Kozakken Boys. A je spokojný.

Kariéru na chvíľu prerušil

"Nemám vôbec žiadne výčitky. Všetko je tak ako má byť," povedal rodák z Rotterdamu podľa BBC.com.

Popri futbale sa Royston Drenthe venuje aj ďalším aktivitám - angažuje sa vo svete hudby, módy, propaguje parfumy a jeho meno sa mihlo aj v súvislosti s hazardom.

"Aj keď nemám na bruchu tehličky, ešte je záujem o služby vo futbale," smeje sa futbalista, ktorý v rokoch 2016 - 2018 prerušil profikariéru.

"Dal som si pauzu, pretože som potreboval skúsiť niečo iné. Počas tejto prestávky som opäť našiel sám seba," tvrdí Drenthe, ktorý za reprezentáciu Holandska odohral presne jeden polčas v príprave pod vedením trénera Berta van Marwijka.



Najradšej však spomína na ME hráčov do 21 rokov. "Bolo to niečo nádherné. Darilo sa mi tam a kluby sa o mňa začali zaujímať. Splnil sa mi tým detský sen, dostal som šancu živiť sa futbalom.

V hre boli aj Chelsea, Manchester United či FC Barcelona. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale vybral som si Real, pretože môj nevlastný otec bol veľký fanúšik tohto klubu," opisuje Drenthe obdobie svojho futbalového rozmachu.

Nezvládal mentálnu záťaž

Priznal tiež, že v Reale nezvládal prílišnú mentálnu záťaž. "Každý domáci duel sme hrali pred 90-tisícovým hľadiskom. Bol som mladý a problémy narastali.

Našťastie sa našli ľudia, ktorí mi pomohli a nasmerovali ma na správnu cestu," vysvetľuje futbalista, ktorého talent prirovnávali k Luisovi Figovi, Andreovi Pirlovi či Fabiovi Cannavarovi.



Pre BBC zároveň priblížil aj čriepky zo svojich futbalových zastávok. "Hosťoval som v Španielsku v Hérculese a cítil som sa tam dobre, no na klub doľahli zlé časy.

Nedostávali sme výplaty a podobne. Vtedy som to bral tak, že keď nedostanem peniaze, vynechám tréning," prezrádza. Za takýto prístup sa dostal do nemilosti fanúšikov a z Hérculesu musel odísť.



Neskôr zamieril do Anglicka, no ani v Evertone sa dlho neohrial, keďže sa nepohodol s trénerom Davidom Moyesom, dôvodom malo byť porušovanie disciplíny a nevyspytateľný životný štýl.

Je štastný

Počas celej profikariéry mal povesť "zvieraťa večierkov". "V Anglickom som potreboval na udomácnenie pár mesiacov, no v klube si mysleli, že to bude trvať iba týždeň," vracia sa v spomienkach Drenthe.

V Anglicku sa sa začal zaujímať o hudbu, neskôr aj o iné mimofutbalové aktivity. Vynechať nemožno ani čas venovaný jeho deťom, v tom čase ich mal šesť. Teraz nehráva pred desiatkami tisíc ľudí, ani jedno rozhodnutie z minulosti však neľutuje.

"Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Neľutujem vôbec nič, pretože vždy som šťastný tam, kde som a kde som bol. Užívam si život v jeho prítomnosti," dopĺňa na záver holandský futbalista.