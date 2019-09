Má 36 rokov, tri deti a chce zistiť, čo ešte dokáže

Bývalá svetová jednotka nehrala sedem rokov.

12. sep 2019 o 18:12 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. "Cestovať dvadsaťpäť týždňov v roku by bolo veľmi náročné," povedala belgická tenistka Kim Clijstersová v novembri 2017, keď sa prišla na exhibíciu do Bratislavy rozlúčiť s kariérou Daniely Hantuchovej. Novinári sa jej pýtali, či má aspoň trénerské ambície.

O necelé dva roky je všetko inak. Belgičanka oficiálne oznámila, že v roku 2020 sa vráti do profesionálneho tenisu. Nie ako trénerka. Ako hráčka.

"Prechádzajúcich sedem rokov som bola mamou na plný úväzok. Milujem to. Rovnako však zbožňujem profesionálny tenis. Naplno som prejavovala emócie a chýba mi to.

Takže, čo keby som sa pokúsila skĺbiť obe moje vášne? Môžem byť milujúca matka troch detí a v rámci možností aj najlepšia tenistka? Skúsme to. Pokúsme sa ešte o jeden návrat. Vidíme sa v roku 2020," oznámila vo videu Clijstersová.

Druhý návrat

Má 36 rokov. Je vydatá a má tri deti. Jedenásťročnú dcéru Jadu, dvoch synov - päťročného Jacka a dvojročného Blaka. Pre bývalú svetovú jednotku a víťazku štyroch grandslamových titulov to nebude prvý návrat do tenisového kolotoča.

Po prvý raz z neho vystúpila už v roku 2007 ako 23-ročná.

Pauzovať vydržala 27 mesiacov. V auguste 2009 bola naspäť. A na dvorce vtrhla ako víchor. Jej tretím turnajom po návrate bol grandslamový US Open. Všetkých šokovala a ako nenasadená ho vyhrala.

O rok titul obhájila a v roku 2011 pridala ešte triumf na Australian Open. Stala sa prvou mamou, ktorá sa dostala na post svetovej jednotky. Skončila v septembri 2012.

O sedem rokov neskôr hlási návrat. Prvá myšlienka sa objavila už v januári, keď sa rodina vybrala na výlet do Austrálie. A zvládla ho bez problémov.

"Opýtala som sa dcéry Jady, či by sa jej tento štýl života páči. Odpovedala, že ho miluje," prezradila Clijstersová v podcaste WTA.

Chce vyskúšať dnešný tenis

Na návrat ju lákala ešte jedna vec. Na tenisovom dôchodku sa okrem rodiny venovala aj práci vo vlastnej akadémii v Belgicku a tiež pracovala ako komentátorka pre televíznu stanicu Eurosport.

A mohla vidieť, ako sa tenis mení. Ako prichádzajú čoraz mladšie a mladšie hráčky a predvádzajú silovejší štýl tenisu.

"Chcela by som zistiť, aké je to stáť proti nim na druhej strane siete. A ak niekto hľadal sparingpartnera na tréning, bola som prvá, ktorá sa prihlásila. A zistila som, že tie loptičky nie sú až také tvrdé a rýchle, ako sa to zdá v televízii," uviedla trojnásobná víťazka koncoročného turnaja majsteriek.

V novembri 2017 odohrala Kim Clijstersová exhibičný zápas proti Daniele Hantuchová, ktorá sa tak rozlúčila s kariérou. (zdroj: SITA)

Priznala, že ju inšpirovali aj výkony Sereny Williamsovej. Matka dvojročnej dcérky sa po pôrode dostala do štyroch grandslamových finále, stále však čaká na prvý triumf.

"V tridsiatich šiestich rokoch sa cítim príliš mladá na to, aby som bola dôchodkyňou. Pozorujúc, koľko matiek sa presadzuje v športe, som zvedavá, čoho som schopná dokázať ako matka troch detí," cituje Clijstersovej slová denník Guardian.

Presný plán turnajov ešte nemá. "Uvidím, na ktorých podujatiach dostanem voľnú kartu. A ak v decembri zistím, že nie som pripravená tak, ako si predstavujem, nikam nepôjdem. Mám tri a pol mesiaca na to, aby som sa poriadne pripravila," dodala jedna z najobľúbenejších tenistiek na okruhu.