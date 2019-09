Mourinha už nebaví byť bez práce: Nechcem prevziať tím uprostred sezóny

Portugalčan je bez kontraktu od decembra 2018.

12. sep 2019 o 23:00 TASR

MADRID. Nezamestnaný futbalový tréner Jose Mourinho má už plné zuby ničnerobenia.

Vo štvrtok to prezradil v rozhovore pre Španielsku televíziu. Zároveň však spomenul, že ho neláka možnosť prevziať klub uprostred sezóny.

Portugalčan je bez práce, odkedy ho vyhodil Manchester United v decembri 2018.

"Už mám toho naozaj dosť," povedal Mourinho, no zároveň vysvetlil, prečo ho na lavičke v blízkej budúcnosti zrejme neuvidíme.

"Nechcem prevziať mužstvo v januári. Chcel by som si nájsť klub, ktorý by ma chcel od začiatku budúcej sezóny," dodal bývalý kouč Realu Madrid, Chelsea, či Interu Miláno.

Tiež odpovedal na otázku, či by prijal ponuku od reprezentačného mužstva. "Možno o desať rokov," povedal 56-ročný Portugalčan.

"Chcel by som to robiť, priviesť nejaké mužstvo na majstrovstvá Európy, či sveta. Lenže viesť v priebehu dvoch rokov iba zopár stretnutí, to mi nesedí. Mám rád každodenný tréning a zápasy dvakrát do týždňa," vysvetlil. Správu priniesla agentúra AFP.