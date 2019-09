Hantuchová o Clijstersovej: Grandslamový titul? Pokojne áno

Podľa Hantuchovej chýbala Clijstersovej súťaživosť.

13. sep 2019 o 11:07 Viktor Kiššimon

Pred dvoma rokmi si slovenská tenistka DANIELA HANTUCHOVÁ pozvala na svoju exhibičnú rozlúčku s kariérou kamarátku a veľkú súperku Kim Clijstersovú. Vtedy Belgičanka ani náznakom nespomenula návrat na dvorce a len veľmi zoširoka hovorila o možnosti, že by niekedy v budúcnosti robila trénerku. Nelákalo ju totiž večné cestovanie. Bola spokojnou manželkou a matkou troch detí. Vo štvrtok však ohlásila návrat k tenisu. "Veľmi sa na ňu teším a držím jej palce," komentuje jej rozhodnutie Hantuchová.

Čo vám napadlo ako prvé, keď ste sa dozvedeli o jej návrate k tenisu?

Že sa nám budú ľahšie hrať súťaže legiend a že na ne nebudeme musieť toľko trénovať. Lebo Kim mala stále vysokú úroveň hry a všetky sme sa museli prispôsobovať, aby sme jej stíhali.

Ale vážne. Naozaj ju obdivujem, že sa takto rozhodla, pretože podľa mňa to bude mať veľmi ťažké. Som veľmi zvedavá najmä na to, ako to bude zvládať s tromi deťmi. Každopádne sa na ňu veľmi teším a budem jej držať palce.

Naozaj tak vynikala v súťažiach legiend, ktoré sú súčasťou grandslamových podujatí?

Má vlastnú akadémiu, pravidelne je na kurte a stále sa udržiava vo fyzickej i v hernej pohode. Kim trénovala s belgickou tophráčkou Elise Mertensovou či s inou krajankou Yaninou Wickmayerovou.

Sama povedala, že stále hrávala preto, lebo jej tenis veľmi chýbal. To je veľmi cítiť. Ja som naposledy hrala (súťaž legiend - pozn. red.) vo Wimbledone. S ňou sa nemôžem porovnávať.

Čo je podľa vás hlavným motívom jej návratu?

Určite súťaživosť. Keď stojím pri dvorci, na ktorom hrajú moje bývalé súperky, aj ja mám niekedy strašné nutkanie skočiť medzi ne a zahrať si. Kim bola obrovská šampiónka a u nej je tento pocit ešte niekoľkokrát znásobený.

Možno jej chýbali aj turnaje. Prvýkrát skončila veľmi skoro, rýchlo mala rodinu a teraz sa tie pocity vrátili. Ťažko povedať, je to príliš osobná téma a každý má iné dôvody a potreby. Jednoducho to tak cíti a ide do toho. Každý má svoju cestu.

Má 36 rokov, tri deti, sedem rokov nehrala profesionálne. Môže byť dôstojnou konkurentkou súčasných tenistiek?