Španieli postúpili do finále MS. Na výhru potrebovali až dve predĺženia

Najviac bodov nazbieral Gasol.

13. sep 2019 o 13:07 SITA

BRATISLAVA. Prvým finalistom majstrovstiev sveta v basketbale mužov sa stali reprezentanti Španielska.

V úvodnom piatkovom semifinále zvíťazili nad Austrálčanmi 95:88 po dvojnásobnom predĺžení a po dlhých trinástich rokoch si opäť zahrajú o titul svetových šampiónov.

Hrdinom stretnutia bol skúsený Marc Gasol, ktorý zaznamenal 33 bodov a v dôležitých momentoch premenil všetkých osem trestných hodov. V roku 2019 tak môže skompletizovať cenné double, keďže vo farbách Toronta Raptors sa tešil aj z triumfu v NBA.

Rubio netrafil v záverečnej sekunde

Španieli vstúpili do zápasu sériou piatich bodov, ale boli to Austrálčania, ktorí mali dlho v zápase navrch. Od začiatku druhej štvrtiny na takmer 30 minút nepustili súpera do vedenia.

Zverenci Sergia Scariola prehrávali najviac o jedenásť bodov, v záverečnej štvrtine museli doťahovať aj deväťbodové manko (58:67), ale napokon zápas doviedli do predĺženia.

V záverečnej sekunde takmer predviedol víťaznú strelu z polovice ihriska Ricky Rubio, ale lopta trafila len obruč.

Ani úvodné predĺženie o víťazovi stretnutia nerozhodlo. Austrália necelých päť sekúnd pred koncom pridanej päťminútovky viedla o dva body, no Marc Gasol si zachoval pevné nervy a z čiary trestného hodu premenil oba pokusy.

Rozhodla šnúra desiatich bodov

Druhé predĺženie už bolo v réžii Španielov. Tí predviedli šnúru desiatich bodov, ktorá sa v konečnom dôsledku ukázala byť rozhodujúca. Bronzoví medailisti z majstrovstiev Európy 2017 napokon vyhrali 95:88 po predĺžení.

Basketbalisti Španielska si vo finále majstrovstiev sveta zahrajú druhýkrát a budú chcieť nadviazať na triumf z roku 2006, keď v súboji o zlato zdolali Grékov 70:47.

Ich súperom bude víťaz stretnutia medzi Argentínou a Francúzskom, ktoré v stredu prekvapujúco zdolalo USA. Hráči Austrálie sa budú snažiť odčiniť semifinálovú prehru v zápase o tretie miesto.

Pokiaľ by v ňom uspeli, pripísali by si na konto historicky prvý cenný kov z majstrovstiev sveta.

MS v basketbale mužov 2019 - semifinále

Španielsko - Austrália 95:88 po predĺžení (22:21, 10:16, 19:18, 20:16 - 24:17)

Najviac bodov: Mills 34, Kay 16, Bogut 12 - Gasol 33, Rubio 19, Llull 17