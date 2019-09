Kondičný tréner Vlhovej: Pracovali sme na spevnení vrchnej časti tela

Prioritou slovenskej lyžiarky zostávajú technické disciplíny.

14. sep 2019 o 11:35 SITA

BRATISLAVA. Leto vrcholového športovca sa nápadne líši od obdobia dovolenkového oddychu, ako ho vníma obyčajný človek. Pre svetovú lyžiarku Petru Vlhovú znamená najmä naberanie kondície, rýchlosti a vylepšovanie technických zručností pred novou sezónou.

O tom, čo všetko 24-ročná Liptáčka absolvovala toto leto, porozprával jej kondičný tréner Šimon Klimčík.

"Peťa lyžovala najmä na ľadovci v talianskom Stelviu. Je to osvedčené miesto. Bola tam dokopy tri týždne, ale po päťdňových blokoch vždy odišla na dva či tri dni domov. Bolo by pre ňu príliš náročné zostať tri týždne vo vysokej nadmorskej výške," uviedol Klimčík.

Ďalej pokračoval: "Bola aj na sústredení v špecializovanej hale v Litve. Chodíme tam každý rok trénovať slalom. Sú tam ustálené podmienky, čiže všetko, čo si naplánujeme, aj splníme. Čo sa týka kondičnej prípravy doma na Slovensku, jej posledný blok sme ukončili na Štrbskom Plese."

Vlhová absolvovala vynášku na chatu

A práve päť dní v pokojnom prostredí Vysokých Tatier na konci leta si Vlhová maximálne pochvaľovala. Okrem predpísaných silových cvičení a kvalitnej regenerácie absolvovala po boku partnera Michala aj vynášku na vysokohorskú chatu a mentálne si oddýchla.

"Prostredie Tatier sa nám veľmi páči, je to pre nás vítaná zmena aj psychohygiena. Bol by som rád, ak by z toho vznikla tradícia," zdupľoval Klimčík.

Priblížil aj Petrin pracovný rozvrh dňa vo Vysokých Tatrách. "Na úvod dňa približne o siedmej to bola ranná prechádzka okolo Štrbského plesa. Potom si dala krátky strečing, naraňajkovala sa a nasledoval hodinový odpočinok.

Nasledovala hlavná fáza - dvojhodinový silový tréning a po ňom obed. Poobede dvojhodinový odpočinok a potom v rovnakom trvaní bicykel či ľahká turistika. Sledovali sme aj počasie a ak bolo nepriaznivé, tak sme program otočili. Po druhom tréningu mala Petra večeru, oddych, regeneráciu a spánok.“

Prioritou zostal silový tréning

Podľa Klimčíka sa obraz kondičnej prípravy oproti minulosti veľmi nezmenil. Nebol na to dôvod.

"Sezónu má Petra z roka na rok úspešnejšiu, aj fyzicky je na tom čoraz lepšie. Meniť to, čo funguje, nemá zmysel. Prioritou zostal silový tréning. Špeciálne vrchná časť tela, pretože medzi ňou a spodnou časťou má Petra nerovnováhu. Preto sme do prípravy zaradili aj pádlovanie v kajaku.

Chceli sme, aby zosilnela vo vrchnej časti tela. Petra trénovala v Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši s odborníkom na tento šport. Začali nejakými základmi, ako je technika pádlovania. Sústredili sa aj na rotácie, pretože pri lyžovaní a oblúkoch potrebuje mať svaly trupu stabilné a silné.

Petra Vlhová a jej premiérový tréning v kajaku. (zdroj: Tomáš Kučera)

Tento rok do jej súťažného programu vo väčšom pribudnú aj paralelné slalomy a odpich zo štartovej brány je veľmi podobný záberu v kajaku. Preto sme sa sústredili na to, aby zosilnela najmä v tomto pohybe. Môže jej to pomôcť v tom, aby na štarte zbytočne nestrácala čas," vysvetlil Klimčík.

Doberali si ju tenisové reprezentantky

Vlhová v lete jazdila aj na obľúbenej krosovej motorke, ale menej v porovnaní s minulosťou. Nebol na to čas. Viac sa venovala tenisu a išlo jej to dobre. Na sociálnej sieti si ju dokonca začali doberať tenisové reprezentantky, že im vyrastá konkurencia vo fedcupovom tíme.

"Tenis sme využili ako náhradu intervalového tréningu. Nebolo to tak, že by si hodinu nadhadzovala loptičku s trénerom. Preháňal ju z jednej strany dvorca na druhú, aby musela zaberať rukami aj nohami podobne ako v lyžovaní. Keď ide pomedzi bránky, pracuje jej aj vrchná aj spodná časť tela," špecifikoval Klimčík.

Druhá najlepšia zjazdárka uplynulej sezóny vo Svetovom pohári a držiteľka medailového kompletu z majstrovstiev sveta v Aare neobišla v príprave ani bicykel, cestný ani horský.

"Cestný slúžil na regeneráciu, horský akoby suploval motorku. Petra v teréne musí vedieť čítať stopu. Nebolo to vozenie sa po lúkach, ale skôr po strmých častiach. Nešli sme však na hranicu rizika, pretože motorka aj 'horák' predstavujú určité nebezpečenstvo," dôvodil Klimčík.

Prioritou zostávajú technické disciplíny

Vlhová priznala, že v príprave na ľadovci trénovala na 80-90% slalom a obrovský slalom, teda svoje hlavné a úspešné disciplíny. Rýchlostným disciplínam, teda zjazdu a super G, venovala zvyšok času.

Z toho jasne vyplýva, že prioritou pre súťažnú sezónu zostáva to, v čom bola dosiaľ úspešná - teda technické disciplíny. Na otázku, či existuje pre Petru strop v absolvovaní počtu štartov v jednej sezóne Svetového pohára, Klimčík odpovedal:

"Je to individuálne a veľkú úlohu zohráva logistika. Nie je jednoduché presunúť sa z technických disciplín na rýchlostné. Počet štartov nie je až taký problém, skôr logistika a všetko okolo. To pretekárky vyčerpáva najviac. Dali sme si jasnú prioritu venovať sa slalomu, obrovskému slalomu a paralelnému slalomu a kĺzavé disciplíny chceme absolvovať iba preto, aby nestratila rýchlosť."

Rozprávať o výkonnostných cieľoch členky absolútnej svetovej špičky by bolo nosením dreva do lesa. Fanúšikovia najlepšie vedia, že Petra Vlhová je natoľko ctižiadostivá a ambiciózna, že si chce aj v najbližšej sezóne reálne merať sily s Mikaelou Shiffrinovou, americkou kráľovnou slalomu aj celého Svetového pohára.

"Túto zimu síce nie sú majstrovstvá sveta či zimné olympijské hry, ale veľký krištáľový glóbus je obrovská motivácia. Úspešný športovec ide na preteky s tým, že chce zvíťaziť," zakončil Klimčík.