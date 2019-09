Rekordný Zaťko pred zápasom s Rakúskom: Očakávam masaker

Na rekord pred a počas zápasu nemyslel.

14. sep 2019 o 13:12 TASR

BRUSEL. Pre Juraja Zaťka bol piatkový zápas na ME v Bruseli proti Španielsku výnimočný. Tridsaťdvaročný nahrávač si totiž pripísal už šiesty štart na kontinentálnom šampionáte, čo sa pred ním ešte žiadnemu inému slovenskému volejbalistovi nepodarilo.

Slovensko predtým na ME reprezentoval v rokoch 2009, 2011, 2013, 2015 a 2017, počas zápasu však na rekord nemyslel. Triumf 3:2 ho potešil a ak by Slováci prehrali, Zaťko by sa podľa vlastných slov rekordu vzdal a vymenil by ho za víťazstvo.

Zaťko: V zápase s Rakúskom očakávam masaker

O jeho významnom zápise sa hovorilo už pred odchodom na ME, slovenský volejbalista však na to pred zápasom i počas neho nemyslel.

"Vôbec ma to nezaujímalo. Robilo sa okolo toho 'haló', ale keby sme prehrali, tak by som hneď vymenil nejaký štart na ME za víťazstvo. Našťastie sme zvíťazili a to je skvelý pocit. Ale na rekord som si nespomenul celý zápas," priznal.

Po zápase si už však svoj míľnik uvedomoval a najviac ho na ňom potešilo to, že prišiel spolu s triumfom v dôležitom stretnutí.

"Dvesto štartov v reprezentácii som pokoril po prehre, teraz je to iné. Ale nedosiahli sme ešte náš cieľ. Neskomplikovali sme si to, ale nie sme v takej komfortnej situácii ako po výhre 3:0. Bude to ešte tvrdý boj, v zápase s Rakúskom očakávam masaker. Musíme bojovať a ísť si za postupom," dodal Zaťko.

Slovensko vyhralo po šiestich rokoch

Víťazstvo Slovenska na ME sa zrodilo po šiestich rokoch, dlhú sériu bez triumfu prerušili zverenci Andreja Kravárika po víťaznom tajbrejku. Zápas pritom mali v rukách, viedli 2:0, ale Španieli dokázali vyrovnať a napokon sa rozhodlo až v dramatickom závere.

"Tajbrejk je nový zápas. Všetci automaticky zabudnú, čo bolo predtým. Štvrtý set sme mohli prehrať aj na sedem bodov, tam na to nikto nemyslí. V tajbrejku sa hrá do pätnásť, všetko je otvorené, ako keby to bol prvý set, čiže Španielom eufória nepomohla.

My sme necítili, že by na nás padla deka, ale vyvarovali sme sa hlúpych chýb, ktoré sme dovtedy robili. Robili sme len také chyby, ku ktorým nás Španieli prinútili. Aj preto sme ich dokázali zdolať," poznamenal Zaťko.

Rekordér v slovenskom drese verí, že dôležité víťazstvo mužstvu dodá sily aj do ďalších bojov: "V hlavách sme na tom dobre, triumf nás nakopne. Najdôležitejšia je v takýchto prípadoch regenerácia. Treba si dobre oddýchnuť."