Dunajská Streda pokračuje v kvalitných výkonoch, Žilina ostáva bez prehry

Hlasy po zápase

Krol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "My sme išli do stretnutia s tým, že nedovolíme hrať Žiline kombinačný futbal. To sa nám aj darilo, nesmieme však robiť také chyby, ako pri šanci Boženíka. Dnes nás podržal Pindroch, ale brankár je na to, aby aj niečo chytil. Myslím, že deľba bodov je spravodlivá."

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Videli sme veľmi dobrý zápas, obe mužstvá predviedli dobré výkony. Na to, aby sme vyhrali, museli by sme premeniť aspoň jednu z troch čistých šancí, čo sa nám dnes nepodarilo. Napriek tomu musím chlapcov pochváliť za celozápasový bojovný výkon."