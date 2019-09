Tento tím na Madrid teraz nemá, tvrdí Polášek po výhre nad Švajčiarmi

Slovenskí tenisti zdolali Švajčiarsko 3:1.

14. sep 2019 o 20:41 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. V piatok o pol deviatej večer to nevyzeralo so šancami slovenských daviscupových reprezentantov na víťazstvo nad Švajčiarskom príliš ružovo. Líder tímu Martin Kližan nečakane prehral so švajčiarskou dvojkou Sandrom Ehratom a Andrej Martin práve vstupoval do tretieho setu proti Henrimu Laaksonenovi.

Martin však predviedol jeden z najlepších výkonov v tímovej súťaži, bojoval o každú loptičku a mentálne i fyzicky náročnú koncovku zápasu zvládol skvele a stal sa novým hrdinom mužstva kapitána Dominika Hrbatého. Vyrovnal na 1:1 a pred sobotňajšou dohrávkou bolo všetko otvorené.

Deblisti potvrdili kvalitu

Hneď v úvodnom stretnutí potvrdili Filip Polášek s Igorom Zelenayom, že patria medzi najlepšie daviscupové páry na svete. Pár Laaksonen, Jerome Kym zdolali pod zatvorenou strechou bratislavského Národného tenisového centra bez problémov dvakrát 6:3.

"Odohrali sme veľmi dobrý duel a potvrdili sme kvality. Tým, že na druhej strane dvorca stál Kym, ktorý má len šestnásť rokov, tak som sa cítil trošku ako otec. Predsa len ja mám o dvadsať rokov viac," žartoval po víťaznom zápase Zelenay.

V Davis Cupe si spolu zahrali po šiestich rokoch. "Za to môže Filip, ktorý sa rozhodol, že päť rokov strávi trénovaním detí," pokračoval Zelenay vo veselom tóne, keď narážal na to, že Polášek musel dlho pauzovať pre zdravotné problémy.

Kližan nehral, rozhodol Gombos

Za stavu 2:1 pre Slovensko sa strecha opäť otvorila. A Hrbatý rozhodol, že na duel proti Laaksonenovi nepostaví Kližana, ale Norberta Gombosa. Ten sa v prvom vzájomnom zápase proti lídrovi švajčiarskeho tímu zdržal na dvorci len 50 minút.

Gombos sa za dôveru odvďačil takmer bezchybným výkonom a cestu za jednoznačným víťazstvom 6:1, 6:1 a rozhodujúcim bodom mu výrazne uľahčil súper, ktorý podal úplne odovzdaný výkon.

„O tom, že postavím Nora Gombosa som sa rozhodol po rannej rozohrávk, ktorú som s ním absolvoval. Hral s veľkou ľahkosťou a pripomenulo mi to jeho formu, keď vyhral v Bratislave challenger,“ vysvetlil Hrbatý zmenu pôvodnej nominácie, v ktorej figuroval Kližan.

„Ukázalo sa, že to bola dobrá voľba. Noro Laaksonenovi nič nedaroval. Už veľmi dlho som ho nevidel hrať tak bezchybne od začiatku do konca zápasu,“ opísal kapitán výkon Gombosa.

Gombos: Brutálny pocit

Ten na pozápasovej tlačovke celého tímu žiaril šťastím. „Je to brutálny pocit. Som veľmi šťastný, že som dokázal rozhodnúť tento zápas. Bude to patriť medzi najkrajšie momenty mojej kariéry. Hoci mi Dominik už ráno dal taktiku na súpera a povedal mi, aby som bol pripravený nastúpiť, definitíva padla až po víťaznej štvorhre,“ uviedol Gombos, pre ktorého to bola len šiesta výhra v šestnástom zápase dvojhry v Davis Cupe.

Slovensko vyhralo 3:1 a vo februári bude bojovať o miesto na finálovom turnaji Davis Cupu, ktorý sa uskutoční v Madride.

Má slovenský tím na elitu?

Dostať sa až tam, bude veľmi ťažké. Podľa deblového špecialistu a tohtoročného wimbledonského semifinalistu Poláška na to slovenský tím nemá. "Deblovou kvalitou do Madridu patríme. Ale čo sa týka dvojhry... Ešte po februárovom zápase proti Kanade by som povedal, že tiež áno. Ale súčasný tím v súčasnej forme na takú úroveň nemá," úprimne zhodnotil skúsený tenista.

Hrbatý volil vyhýbavejšiu odpoveď. "Tento tím sa neustále buduje. Aj za mojich čias s Kučerom a Krošlákom trvalo roky, kým sa sformoval. A vlastne otázka na Madrid je veľmi hypotetická. Nevieme proti komu budeme hrať, na akom povrchu, či súper bude mať v tíme najlepších hráčov.

V Davis Cupe rebríček mnohokrát neplatil. Nemyslím si, že sme takí slabí, aby sme sa do Madridu nedostali. Pri troške šťastia na to máme. Ak sa budú chalani zlepšovať tak, ako teraz, keď viacerí atakujú najlepšiu stovku, tak to zvládneme."

Hľadá sa motivácia. Pre Kližana

Jediným sklamaním daviscupového stretnutia je Martin Kližan. Je suverénne najlepší slovenský tenista minulých rokov. V Davis Cupe sa naňho vždy dalo spoľahnúť. V roku 2015 neprehral vo svojich zápasoch ani set, ale Slovensko ani tak nepostúpilo do svetovej skupiny súťaže, keď v baráži prehralo v Poľsku 2:3. Vtedy bolo na ňom cítiť veľký smútok, ba až hnev.

V piatok v úvodnej dvojhre duelu proti Švajčiarom podľahol Sandrovi Ehratovi. To sa stáva. Dôležitý bol však spôsob. V prvom sete to vyzeralo na uterák.

"Ten zápas mi nevyšiel a veľmi ma to mrzí," kajal sa 30-ročný ľavoruký tenista. "Videl som, ako dobre hrajú chalani v tréningu. Andrej Martin dokonca zdolal Nora Gombosa, čo sa mu nepodarilo asi stopätdesiat rokov, pretože Gombi je v tréningu nezdolateľný. Aj som spomínal Dominovi, že si na dvojhru až tak neverím," prekvapujúco priznal Kližan.

Pred stretnutím povedal, že už v daviscupovom tíme odohrá asi len dve duely. Jeden už má za sebou.

"Najbližší zápas, teda kvalifikácia o Madrid, bude jubilejným dvadsiatym stretnutím, za ktoré získam od tenisovej federácie cenu za oddanosť. To je mojim cieľom. A čo bude ďalej, to sa ešte uvidí," uviedol hráč, ktorý čoskoro pravdepodobne opustí najlepšiu svetovú stovku.

Chýbajú mu víťazstvá i motivácia. Na otázku kde, ako a či vôbec ju bude hľadať, odpovedať odmietol. Pokúsil sa o to jeho bývalý osobný tréner Hrbatý.

"Poznám Martina veľmi dobre. Viem, že rád hrá a trénuje vtedy, keď vie, že to má nejaký zmysel. A práve súčasný daviscupový tím by mohol byť preňho tou správnou motiváciou, ktorá ho vráti do tenisu a ešte nejaký rok to potiahne," načrtol kapitán Slovákov, ktorý bol v roku 2005 ústrednou postavou tímu, ktorý sa prebojoval až do finále Davis Cupu.