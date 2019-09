Andrej Martin: Nebudem sa tváriť, že v tíme nie je boj o miesto

14. sep 2019 o 22:43 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. O necelý týždeň, 30. septembra, oslávi 30. narodeniny. Patrí medzi tenistov, ktorí si najviac vážia možnosť reprezentovať Slovensko v Davisovom pohári. V stretnutí proti Švajčiarsku sa stal nečakaným hrdinom. V piatok zdolal švajčiarsku jednotku Henriho Laaksonena a získal dôležitý bod na 1:1. "Som rád, že som kapitána Dominika Hrbatého presvedčil, že mám na to, aby som bol platným členom tímu," povedal ANDREJ MARTIN.

V Davis Cupe ste mali premiéru v roku 2013 a začali ste dvoma prehrami proti Ukrajine. Vždy to pôsobilo tak, že vami len plátali dieru po niekom, kto mal akurát slabú formu alebo bol zranený. Proti Švajčiarsku ste však získali veľmi dôležitý bod, ktorý určite mnohých upokojil. Čo to pre vás znamená? Cítite sa teraz ako platný člen tímu?

V tejto sezóne mám odohratých veľmi veľa zápasov proti rôznym hráčom. Teraz som nastúpil proti súperovi, ktorý je renkingovo na tom podobne ako ja a úprimne povedané, považoval som sa za favorita zápasu.

Mám totiž lepšiu bilanciu na antuke, na ktorej sa cítim veľmi dobre. Som rád, že som moje predpoklady potvrdil, hoci s väčšími komplikáciami, ako som čakal.

Čo sa týka môjho postavenia v tíme... Bol som veľmi sklamaný, že som sa nedostal do nominácie februárového zápasu proti Kanade. Ale chápem, že inak ako kvalitnými výsledkami sa do tímu nedostanem.

Tie našťastie prišli, presvedčili kapitána Dominika Hrbatého, že ma môže nominovať a som rád, že som ho presvedčil, že mám na to, aby som bol platným členom mužstva.

Ako ste prijali informáciu, že Martin Kližan svoj zápas prehral? Predsa len to bolo veľké prekvapenie a určite sa oveľa lepšie nastupuje na kurt s vedomím, že Slovensko vedie. Bol to v tej chvíli pre vás stres navyše?

Vôbec nie. Ja mám špecifickú predzápasovú prípravu, ktorá trvá asi hodinu. Mám rozcvičku a tiež si píšem veci, ktoré by som chcel v zápase dosiahnuť. Takže som nemal priestor myslieť na to, čo sa stalo. Nijako negatívne ma Martinov výsledok neovplyvnil, práve naopak, bola to motivácia navyše, aby som uspel.

Existuje v tíme nejaký interný súboj o miestenky? Lebo na svoju šancu čakajú viacerí. Teraz napríklad chýbali Jozef Kovalík, Lukáš Lacko či Filip Horanský. Naopak, v tíme bol Lukáš Klein, ktorý sa stále zlepšuje.

Nebudem sa tváriť, že nie je. Ale označil by som to skôr za pozitívny interný boj, lebo každého z nás to motivuje k lepším výsledkom na turnajoch. To, či v nominácii napokon budem, nie je v mojich rukách, ale vždy chcem pre to urobiť všetko, čo bude v mojich schopnostiach. A rovnako tak aj ostatní chalani.

Keď nám vyžrebujú súpera do jarnej kvalifikácie o postup medzi elitu do Madridu a budeme musieť hrať na pôde súpera na tvrdom povrchu, zmeníte si turnajový program tak, aby ste sa čo najlepšie pripravili na Davis Cup, alebo zostanete verný svojmu tradičnému antukovému plánu?

Chápem, že za posledné obdobie som vnímaný ako antukový špecialista, pretože práve na tomto povrchu dosahujem najlepšie výsledky, ale nemyslím si, že na tvrdom povrchu neviem hrať. Keď mám na výber, vyberiem si antuku. Ale tvrdý povrch nie je problém, len potrebujem viac času, aby som sa naň pripravil.

Zdá sa, že keď Martinovi Kližanovi čoskoro padnú body v rebríčku ATP, tak sa dostanete pred neho a stanete sa novou slovenskou jednotkou. Ako to vnímate?

Tieto slovenské jednotky, dvojky, trojky... Jediné, čo to znamená je, že Kližovi sa momentálne nedarí. A že by ma to tešilo, to určite nemôžem povedať. Skôr sa snažím zameriavať na osobné štatistiky. Keď budem v stovke a prekonám vlastné maximum, to je pre mňa ukazovateľ, že robím niečo správne a som na dobrej ceste.